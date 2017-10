Folkeavstemning i Catalonia: Sammenstøt mellom velgere og politi

Søndag morgen klokken 9 åpnet flere valglokaler som skal brukes i den omstridte folkeavstemningen om katalansk uavhengighet. Men samtidig begynte spansk politi å aksjonere mot lokalene.

Ifølge det spanske innenriksdepartementet har politiet begynt å beslaglegge stemmeurner og valgsedler.

Spansk opprørspoliti omringet et valglokale i byen Girona der den katalanske regionslederen Carles Puigdemont skulle stemme. Politiet knuste en glassdør for å komme seg inn i lokalet, og det meldes om sammenstøt med velgere.

Puigdemont lyktes i å avlegge sin stemme ved et annet valglokale, skriver Reuters.

Den spanske storavisen El Pais skriver at opprørspoliti er utplassert på gatene i Barcelona, og at de har begynt å aksjonere mot en rekke valglokaler i regionshovedstaden.

Lederen av det venstreorienterte spanske partiet Podemos, Pablo Iglesias, har sendt ut en Twitter-melding der han reagerer sterkt på politiets aksjonering. Han legger ved bilder av blodige demonstranter og en eldre kvinne som bæres vekk av politiet.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

JUAN MEDINA / X01625

Fast bestemt på gjennomføring

Spania har politi på ulike nivåer. Nyhetsbyrået Reuters skriver at det er nasjonale politistyrker som er satt inn for å stenge valglokalene. Det skjer etter at det regionale politiet i Catalonia ikke har fulgt opp rettsavgjørelser om å stenge valglokalene.

Både den spanske regjeringen og spansk Høyesterett har fastslått at folkeavstemningen i den rike regionen nordøst i Spania er i strid med grunnloven. Den spanske regjeringen har lovet å stanse den.

Den katalanske myndighetene sendte imidlertid ut en annen melding.

– Regjeringen er i dag i stand til å bekrefte av vi kan feire folkeavstemningen for selvbestemmelse, sa talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia, Jordi Turull, på en pressekonferanse en knapp time før valglokalene skulle åpne søndag morgen.

Han la til at gjennomføringen ikke ville være slik katalanske myndighetene ønsket, men at de likevel kan garantere at den vil skje på demokratisk vis.

Francisco Seco / TT / NTB scanpix

Stemmesedler beslaglagt

Meldingen kom dagen etter at regjeringen i Madrid uttalte at det vil være praktisk umulig å gjennomføre den omstridte folkeavstemningen fordi spansk politi har stengt det elektroniske tellesystemet.

Lørdag ble over halvparten av de over 2.000 skolene som skulle vært brukt som valglokaler, stengt av spansk politi. Det ble også beslaglagt millioner av stemmesedler.

Fordi mange valglokaler er stengt, kan velgerne avlegge stemme ved hvilket som helst lokale som er åpent, opplyste katalanske myndigheter.

Fakta: Catalonia Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere. Barcelona er regionshovedstad. Carles Puigdemont er regionspresident. Regionen er Spanias rikeste og står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. Kalles «Spanias fabrikk». Catalonia står for en fjerdedel av Spanias vareeksport. Regionen eksporterer både industri- og landbruksprodukter. Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. Kilde: NTB, AFP.

AP / Felipe Dana / NTB scanpix

Begynte kl. 9

Mange mennesker stilte seg tidlig søndag morgen i kø utenfor valglokalene. Avstemningen begynte klokken 9, men allerede i 5-tiden om morgenen var det køer utenfor valglokalene.

Både i Barcelona og Girona sa katalanerne at de hadde stilt opp før daggry for å beskytte stemmelokalene og forsvare sin rett til å stemme.

Det ble tidligere meldt at politiet hadde gitt folk beskjed om å forlate okkuperte lokaler innen klokken 6, men politiet hadde også fått beskjed om ikke å ty til vold for å hindre folk fra på stemme.

Like før åpningen ble det brakt stemmeurner til noen av lokalene, noe som førte til jubel blant de fremmøtte. Mange velgere hadde barrikadert seg foran lokalene for å hindre at politiet skulle slippe til.