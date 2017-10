Mens katalanerne fortsatt prøver å få gjennomført en folkeavstemning, er reaksjonene utenfor Spania sterke mot dagens voldsbruk.

Blant de sterkeste kritikerne av det som skjer i Barcelona, er ikke uventet Skottlands statsminister Nicola Sturgeon. Sturgeon ledet skottenes kamp for uavhengighet fra Storbritannia under folkeavstemningen i 2014.

– Uansett hva vi mener om uavhengighet, bør vi alle fordømme hendelsene vi er vitne til og be Spania endre kurs før noen blir alvorlig skadet. La folk stemme på fredelig vis, skriver hun på Twitter søndag ettermiddag.

2/2 and call on Spain to change course before someone is seriously hurt. Let people vote peacefully. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 1, 2017

Norske politikere uttrykte bekymring

Også norske politikere «er blitt brukt» i den opphetete konflikten i Spania. Lørdag la også den katalanske regionsregjeringen eget utenriksdepartementet ut et brev signert av flere norske stortingsrepresentanter.

Brevet fra de norske toppolitkkerne ble opprinnelig sendt som et åpent brev til Den spanske regjeringen i Madrid, på Stortingets brevark. Der uttrykker politikere fra en rekke partier bekymring for konfliktnivået i Catalonia. I brevet, undertegnet av blant annet Audun Lysbakken (SV) og Trine Skei Grande (V), understrekes det at man ikke har tatt stilling for eller mot katalansk uavhengighet, men at spørsmålet må få en politisk forhandlingsløsning.

I twittermeldingen står det at «representanter fra ulike partier i Norge har sendt et brev til statsminister Rajoy, der de reagerer på hans oppførsel i Catalonia». Deretter gjengir de brevet i sin helhet.

🔴📰 [NORUEGA] Diputats de diversos partits noruegs envien una carta al president Rajoy alertant de la seva conducta a Catalunya. pic.twitter.com/TV6MPc3M4n — Exteriors Catalunya (@exteriorscat) September 30, 2017

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med politikerne som har skrevet under på brevet, men ingen har foreløpig vært tilgjengelige for kommentarer.

I dag har riktignok Audun Lysbakken kommentert hendelsene på Twitter:

Spanias regjering har tapt når den ikke har andre svar enn gummikuler og tåregass. Opprørende voldsbruk i Katalonia i dag. https://t.co/c88hsr921o — Audun Lysbakken (@audunlysbakken) October 1, 2017

UD: Et internt spansk anliggende

UD fordømmer ikke spanske myndigheters maktbruk mot den katalanske folkeavstemningen om uavhengighet fra Spania.

– Norge anser uenigheten mellom regjeringen i Madrid og regionale myndigheter vedrørende en folkeavstemning i Catalonia som et internt spansk anliggende, som bør løses innenfor rammen av landets lover, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen, til Minerva.

Andre reagerer imidlertid langt sterkere. Mina Finstad Berg, som er sentralstyremedlem i SV, betegner det som skjer i Catalonia som «absurd».

– Helt absurd å se bilder og video fra Catalonia nå. Politiet bærer folk vekk fra stemmeurner og valglokaler. Bryter seg inn i valglokaler, skriver hun på Twitter.

Uansett hva man meiner om katalansk selvstendighet kan vi vel være enige om at måten politiet/Madrid håndterer det på er helt ute? https://t.co/mXFWfKpKhl — Mina Finstad Berg (@minafberg) October 1, 2017

– Vold er aldri svaret

Det er få land i EU og resten av verden som har tatt et offisielt standpunkt til det som skjer i Catalonia, med unntak av den skotske førsteministeren.

Blant unntakene er den belgiske statsministeren, Charles Michel:

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2017

Opposisjonslederen i Storbritannia, Labours Jeremy Corbyn, er også klar i sin tale. Han oppfordrer den spanske regjeringen til å ta grep.

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 1, 2017

– Tvunget til å gjøre det vi ikke ønsket

Samtidig holder den spanske regjeringen fast på at de ikke hadde noe annet valg. Spørsmålet om folkeavstemningen har nådd helt til spansk høyesterett, som konkluderte med at avstemningen er grunnlovsstridig. Derfor ville søndagens resultat uansett ikke vært gyldig, men likevel har det vært viktig for den katalanske regjeringen å gjennomføre folkeavstemningen.

Enric Millo, som representerer Spanias regjering i Catalonia, forsvarte politiet på en pressekonferanse søndag morgen.

– Vi var tvunget til å gjøre det vi ikke ønsket å gjøre, sa han på pressekonferansen i Barcelona.

– Irrasjonell og uansvarlig

Den katalanske regionslederen Carles Puigdemont raser mot politiets voldsbruk.

– Den spanske statens urettmessige voldsbruk, som både er irrasjonell og uansvarlig, vil ikke stanse det katalanske folkets vilje, sier han og føyde til at den spanske staten har med sine handlinger mistet langt mer enn katalanerne.

Puigdemont lyktes selv med å avlegge stemme ved et valglokale i Cornella del Terri, om lag 110 kilometer nordøst for Barcelona, etter at politiet hadde aksjonert mot lokalet der han egentlig skulle ha stemt.

Lederen av det venstreorienterte spanske partiet Podemos, Pablo Iglesias, reagerer sterkt på politiets aksjonering i en Twitter-melding. Han legger ved bilder av blodige demonstranter og en eldre kvinne som bæres vekk av politiet.