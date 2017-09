Åpne bankkonto eller velge spisested fritt? Listen over forbud er fortsatt lang for saudiske kvinner.

Tirsdag kunne kvinner i Saudi-Arabia glede seg over at de endelig skal få lov til å kjøre bil.

Lovendringen trer i kraft i juni neste år. Frem til nå har Saudi-Arabia vært det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre.

En av landets fremste forkjempere for kvinners rettigheter, Aziza Youssef, sa seg tirsdag svært fornøyd med nyheten. Hun kaller lovendringen for et «stort skritt for kvinners rettigheter».

Kjemper videre mot andre lover

Men selv om de fra juni neste år kan kjøre bil, er det mange ting saudiarabiske kvinner ikke har lov til å gjøre. Youssef peker selv på at de vil fortsette å kjempe for blant annet å kunne reise til utlandet uten en manns samtykke.

Den norske regjeringen beskriver Saudi-Arabia som et svært konservativt land på sine nettsider. En særdeles strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet alle sider ved samfunn og rettsvesen.

Både CNN, BBC og Newsweek lister opp flere ting som stadig er ulovlig for kvinner i Saudi-Arabia:

1. Gifte seg, skille seg, åpne en bankkonto, ta seg en jobb eller opereres uten tillatelse fra en mannlig verge:

Ifølge det såkalte «mahram»-systemet må alle saudiarabiske kvinner ha en verge. Kvinnens verge er i utgangspunktet hennes far. Dersom faren er fraværende eller ute av stand til å være verge, tar ektemannen, broren, en annen mannlig slektning eller i noen tilfeller en sønn over rollen.

2. Omgås menn fritt:

Her gjelder visse unntak ved sykehus, banker og medisinske høyskoler. I 2013 ble det bestemt at butikker der både menn og kvinner arbeider må bygge vegger som separerer kjønnene.

I 2008 ble en 37 år gammel trebarnsmor arrestert for å ha sittet på en kafé sammen med en mannlig kollega.

3. Vise seg offentlig uten å være ikledd abaya:

En abaya er et kappeformet ytterplagg som også dekker håret. Bruk av niqab, som dekker ansiktet, er valgfritt i Saudi-Arabia.

Saudiske kvinner dekker hodet, men dette er ikke vanlig for vestlige kvinner som besøker landet. Ifølge regjeringens nettsider anbefales kvinner likevel å alltid ha med seg et svart hodetørkle (hijab) i tilfelle krav om tildekking.

På enkelte offentlige steder, som for eksempel kjøpesentre, er det egne etasjer eller soner for kvinner der de kan ta av seg abayen, skriver BBC.

I sommer ble en kvinne som gikk med miniskjørt i Saudi-Arabia arrestert, men løslatt dagen etter.

4. Drive forretninger uten en mannlig partner:

Kvinner som ønsker å starte egen virksomhet må ofte sørge for at to menn går god for henne før hun får lån eller løyve.

5. Beholde foreldreretten til barn etter skilsmisse:

Ved skilsmisse mister mødre foreldreretten til gutter som er over syv år og til jenter som er over ni år.

6. Søke om identitetskort eller pass på egen hånd:

Også her trengs det tillatelse fra en mannlig verge.

7. En kvinnelig lege kan ikke behandle mannlige pasienter

8. Det er forbud for kvinner å prøve klær når de er ute på shopping, selv om de benytter butikkenes prøverom.

9. Spise på restauranter som ikke har separate familiesoner:

De fleste restauranter har slike soner. På restauranter er det også egne innganger for kvinner. For å spise på offentlig sted, må en kvinne som bærer ansiktssløret niqab innta maten ved å manøvrere det under sløret.

Forbudet mot gym opphevet

Tirsdagens kongelige dekret følger et annet dekret kong Salman utstedte i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlige skoler.

Han har også nylig gitt ordre om at loven som krever at kvinner må ha samtykke fra en mannlig slektning for å få tilgang til offentlige tjenester, skal oppheves.

I tillegg får kvinner nå lov til å være til stede på store idrettsarenaer, blant annet under konserter.

Fundamentalistisk islam

I 2013 ble det tillatt for saudiarabiske kvinner å sykle, riktignok kun på utvalgte steder og kun med mannlig følge.

I 2015 fikk saudiarabiske kvinner for første gang delta i kommunevalg, men de må fortsatt ha en manns tillatelse for å kunne reise til utlandet eller gifte seg.

Saudi-Arabias statsreligion er en fundamentalistisk form for islam kalt wahabisme der målet er å gå tilbake til røttene og praktisere en så «ren» form av islam som mulig. BBC skriver onsdag at wahabismen har gjort Saudi-Arabia til et av de mest kjønnsdelte landene i Midtøsten.