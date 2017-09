Da migrantkrisen preget Europa høsten 2015, vedtok EU å gjennomføre et program for å flytte 160.000 asylsøkere fra overfylte leire i Italia og Hellas til resten av EU. Norge, Sveits og Liechtenstein ble frivillig med.

Størrelsen på kvotene ble regnet ut basert på faktorer som innbyggertall, økonomi og hvor mange migranter de allerede hadde tatt imot.

26. september gikk programmet ut, og fasiten viser at kun 29.401 personer er blitt omfordelt – altså under 20 prosent av det som var det vedtatte målet.

Kartet under viser at variasjonen mellom landene er enorm. De grønne landene er dem som i stor grad har oppfylt sine kvoter, mens de brune er land som ligger langt unna målet.

Storbritannia og Danmark står utenfor EUs asylsamarbeid og er ikke med. Deler av kvoten på 160.000 ble aldri fordelt mellom landene. Derfor er summen av kvoter i kartet lavere.

Har strittet imot

Tre land, Malta, Norge og Liechtenstein, har oppfylt hele kvoten. Av disse er det kun Malta som er EU-medlem.

I motsatt ende ligger mange land øst i Europa. Ungarn og Polen har for eksempel ikke tatt imot en eneste migrant, mens Tsjekkia har tatt imot 15 og Slovakia 16 personer.

Slovakia var så forbannet over EU-vedtaket at de sammen med Ungarn gikk til søksmål for å få det annullert, men i september konkluderte EU-domstolen med at med at vedtaket var berettiget.

Det er imidlertid ikke bare landene i øst som endte langt bak målet. Store land som Frankrike, Spania og Tyskland har alle tatt imot 30 prosent eller mindre av sin kvote.

– Noen land har åpent sagt at de nekter å bli med, andre har uttrykt støtte til programmet, men har senere ligget lavt i håp om at de skal bli glemt, sier Elizabeth Collett, direktør i tenketanken Migration Policy Institute Europe.

Om noen skulle ha dårlig samvittighet, er det fortsatt mulig å bidra, sa EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos i Brussel denne uken.

– Vi må sørge for at alle som er ankommet frem til 26. september raskt blir omfordelt. Dessuten vil be jeg alle land om å vise solidaritet også med dem som kommer senere, sa Avramopoulos.

Tre land på toppen

Collett understreker at det ikke bare er motvilje som skapte trøbbel. For det første var det altfor ambisiøst å tro at et slik omfordelingsordning kunne etableres og gjennomføres på to år, mener hun.

– Hadde vi hatt et tiårsperspektiv på dette, ville vi ment at 20 prosent på to år var en suksess, sier hun.

For det andre har systemene i Hellas og Italia være trege. Når land har sagt at de er klare for å ta imot, har de ikke hørt tilbake. Dessuten har det vært vanskelig å få migrantene selv til å dra til land de ikke har noe forhold til.

– Irland sendte en tjenestemann ned til Hellas og inviterte asylsøkerne til ambassaden på te for å forklare hvor bra landet er. Først nå i det siste, når folk som har ankommet har begynt melde tilbake til venner og kjente, har det løsnet, sier Collett.

Hva skjer nå?

Samtidig med den midlertidige ordningen, har EU-landene diskutert hvordan de kan innrette en permanent mekanisme for fremtidige kriser. Dette er en del av en stor revidering av Dublin-regelverket som også Norge omfattes av.

EU-kommisjonens opprinnelige forslag lignet den midlertidige omfordelingsmekanismen. Det åpnet også for at stater som sa nei, kunne ilegges «bøter» på 250.000 euro pr. migrant. Det såkalte «solidaritetsbidraget» ble ikke tatt godt imot av alle. Ungarn kalte det «utpressing». Som et alternativ lanserte Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn senere ideen om «fleksibel solidaritet» der land som ikke vil motta asylsøkere, kan «kjøpe seg ut» ved å sende personell og utstyr i stedet.

Siden har forhandlingene stått i stampe.

– Reformen ser ut til å være død. Selv de helt grunnleggende prinsippene er det uenighet om, sier Collett.

For øyeblikket kommer det færre migranter til Europa enn på lang tid. Collett frykter at det vil redusere sjansene for enighet om en permanent løsning som gjør at kaoset fra 2015, kan bli unngått neste gang. For hun tror nye kriser vil komme.

– Det er sannsynlig at EU vil trenge en mekanisme for å håndtere store migrantstrømmer i fremtiden. Å stikke hodet i sanden nå, vil gjøre at kostnaden blir mye større neste gang.

