– Liu var klar i hodet og klarte til og med å snakke engelsk med de utenlandske legene, sier advokat Shang Baojun, den dødssyke soningsfangens venn og tidligere forsvarer, til nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Den tyske eksperten Dr. Markus W. Büchler, fra Heidelberg universitet, og hans amerikanske kollega Dr. Joseph Herman, fra MD Anderson kreftsenter i Texas, har ifølge Hospital nr. 1 ved Kinas medisinske universitet i Shenyang kunnet bekrefte at Liu Xiaobo befinner seg i siste fase av uhelbredelig leverkreft.

I en pressemelding opplyser sykehuset at de to har sagt seg enig i den medisinske behandling Liu Xiaobo så langt har fått, og at prognosene for pasienten er svært dårlige.

Det har ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse av sykehusets fremstilling av Büchler og Hermans konklusjoner, skriver AP, som har snakket med «en kilde med kjennskap til situasjonen». Kilden, som ikke ønsker sitt navn oppgitt, bekrefter ifølge byrået at ekspertene har undersøkt Liu og også har snakket med familien.

De to legene sendte selv ut en pressemelding etter besøket, og sa at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en eventuell utreise bør skje så raskt som mulig.

Legenes vurdering står i klar kontrast til kinesiske myndigheter, som sier at Liu er for svak til at det ville være trygt for ham å transporteres over en lengre strekning.

Shang Baojun har fått opplyst at Liu Xiaobo gjorde det klart overfor Büchler og Herman at han nå ønsker behandling utenfor Kina.

– Han vil helst til Tyskland, men kan også tenke seg USA. Familiemedlemmer sier det samme, sier Shang til AP:

– Nå kan vi bare håpe at anmodningen fører frem.

Brødre får komme på besøk

Büchler og Hegels besøk i Shenyang kommer etter at Lius tilstand de siste dagene har forverret seg. Fredag sa kinesiske leger at de hadde sluttet å gi pasienten kreftmedisin for ikke å overbelaste den sterkt svekkede leveren. På lørdag meldte Hospital nr. 1 at det vil bli foretatt nye undersøkelser av Lius leverfunksjoner for avgjøre om han kan få strålebehandling, immunterapi eller annen behandling.

Advokat Shang opplyser at Liu Xiaobos brødre og deres koner har fått lov til å besøke den godt bevoktede pasienten.

Dette vitner om at myndighetene nå har erkjent at Liu raskt blir svakere, mener en annen av hans venner, den frittalende demokratiaktivisten Hu Jia.

– Jeg tror myndighetene er i krise-modus. De er usikre på om Liu Xiaobo kommer til å dø i nærmeste fremtid, sier Hu om avgjørelsen om å slippe brødrene inn på sykehuset:

– Ved å tillate dette, kan de senere si at han var sammen med sine nærmeste da livet gikk mot slutten.

Hu opplyser til AP at Lius to brødre ble nøye passet på av politiet på vei til Shenyang, og at det derfor var krevende å få kontakt med dem mens de var på reise.

FN krever kontakt med pasienten

Beijing er blitt kritisert av vestlige regjeringer, men så langt ikke Norges, for ikke å ha løslatt Liu Xiaobo uten vilkår da han ble overført fra fengsel til sykehus i slutten av mai.

Vinneren av Nobels fredspris for 2010 har fortsatt tre år igjen å sone av dommen han fikk i desember 2009, for «oppfordring til undergraving av statens makt».

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al-Hussein ga før helgen uttrykk for bekymring for Lius tilstand.

En talskvinne for høykommissæren sier at Kina snarest må gi FN full tilgang til så vel Liu Xiaobo som hans kone Liu Xia.

