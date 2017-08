Gjennombrudd i svangerskapsforskning: Vitamin kan redusere misdannelser

Tilskudd av vitamin B-3, kan forebygge misdannelser og spontanabort viser en ny australsk studie.

Studien ble publisert i forskningstidsskriftet The New England Journal of Medicine, torsdag, og blir ifølge Sky News, beskrevet som et gjennombrudd fordi det vil endre oppfølgingsrutinene av gravide.

Hver tredje kvinne har lave B3-nivå

Utgangspunktet for studien var at forskerne mistenkte en kobling mellom en genfeil hos mor, som gjør at hun tar opp vitamin B3 dårligere. Mangel på dette vitaminet kan føre til misdannelser og spontanabort mente forskerne.

Forskerne lagde derfor en musemodell, der mus med denne genfeilen fikk ekstra tilskudd av B3. Mus som fikk tilskudd av B3, viste en reduksjon i spontanaborter og misdannelser som hjertefeil og redusert nyrefunksjon.

Ifølge forskerne har hver tredje gravide lave B3-nivåer i første trimester. Kilder til B3 er ifølge Snl, kjøtt, fisk, korn og belgvekster.

Ett av Australias største medisinske funn

Professor Sally Dunwoodie som ledet studien, sier til Sky News Australia at hun tror ringvirkningene av studien kan bli enorme.

– Dette kan potensielt redusere antallet spontanaborter og misdannelser, rundt om i verden betraktelig, og jeg sier ikke dette uten videre.

Lederen for instituttet, professor Robert Graham, tror dette vil bli stående som en av Australias største medisinske funn.

Ifølge Sky News Australia sammenligner Graham studien med oppdagelsen av forbindelsen mellom tilskudd av folat og forebygging av ryggmargsbrokk og hjerneskader.

Studien er ifølge AFP, støttet av den australske regjeringen og private bidragsytere.

– Kjempespennende

– Dette er kjempespennende, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen.

– De har for første gang funnet gener som er viktige for fosterutviklingen, som er avhengige av vitamin B3 for å utvikle seg normalt, sier Salvesen.

Han legger til at funnet er identisk med oppdagelsen av folat eller B9 mangel. Etter å ha funnet en sammenheng mellom folatmangel og blant annet ryggmargsbrokk, gikk myndighetene i 1998 ut og anbefalte gravide å ta folattilskudd.

Ifølge Salvesen ble forekomsten av nevralrørsdefekter (NTD), som inngår i ryggmargsbrokk, anencefali (manglende hjerne) og hjernebrokk, halvert på ti år.

– Salget av folat tok for alvor av i 2006, vi kan anta at nedgangen i tilfeller med NTD skyldes folat-tilskudd, sier Salvesen.

Årlig fødes to prosent med alvorlig medfødte utviklingsavvik. Risiko for spontanabort før uke 12 er 15 prosent.