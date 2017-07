USA: Kvinne skal ha meldt fra om overfall – skutt av politiet

Den 40 år gamle australske kvinnen skal like før midnatt lørdag kveld ha meldt fra om et mulig overfall i en bakgate bak sitt eget hus i Minnesota, forteller hennes forlovede, Don Damond, ifølge Reuters.

Hun skal deretter ha gått ut i pyjamas og stått ved siden av politibilen før hun ble skutt gjennom bilvinduet av en av politimennene, skriver Minnesota Star Tribune. Tre ulike kilder har oppgitt til avisen at skyteren avfyrte skuddene fra passasjersetet, over sin partner som satt i førersetet. Damond skal ikke ha vært bevæpnet.

I en uttalelse mandag bekrefter Bureau of Criminal Apprehension at to politimenn responderte på en nødtelefon om et potensielt overfall like før klokken 23.30 lokal tid og at en kvinne ble påført dødelige skudd.

«Tjenestemennenes «kroppskameraer» var ikke skrudd på og politibilkameraet fikk ikke med seg hendelsen», heter det videre i uttalelsen.

En lydfil fra hendelsen ble sluppet på mandag av politiet i Minneapolis. Her hører man politimennenes forsøk på gjenoppliving og at de ber om bistand fra ambulansepersonell.

– Skudd avfyrt. En person truffet, sier en av politibetjentene på lydbåndet.

Alle politioffiserer skal bruke «kroppskamera»

Den siste opplysningen har skapt furore i USA. Hvorfor kameraene plassert på politiets uniformer ikke var påslått, er ennå uvisst.

Politiavdelingen i Minnesota skal ha innført et reglement som krever at alle politimenn bruker «kroppskamera». Disse må skrus på når de rykker ut til «kritiske hendelser» og før politiet bruker makt under omstendigheter som inneholder kriminell aktivitet, skriver nyhetsbyrået AP.

Den amerikanske foreningen for borgerrettigheter (ACLU) ønsker å straffe politimenn som ikke aktiverer kroppskameraet og konstaterer at drapet på Justine Damond burde ha vært filmet.

Familien krever svar

Justines forlovede, Don, ga sin første offentlige uttalelse mandag morgen. Han krever svar på hva som skjedde den fatale lørdagskvelden.

– Vi har mistet det kjæreste mennesket og vi er desperate etter informasjon. Å få innblikk i Justines siste øyeblikk før drapet vil være en liten trøst i denne tragedien, sa han.

Ifølge flere kilder skulle paret ha giftet seg i august. Justine Ruszczyk hadde allerede tatt navnet til forloveden før bryllupet.

Kvinnen som opprinnelig var fra Sydney, jobbet som meditasjonslærer og motivator. Nabolaget paret bodde i, sammen med Dons sønn, skal være et stille lokalsamfunn hvor det normalt skjer lite.

Stesønn i sorg

Justine Damonds stesønn, Zac, har gått ut på Facebook for å uttrykke sin sorg over tapet av stemoren. Der beskrev han henne som «engasjert» og hans «beste venn».

– Min mor ble skutt av grunner jeg ikke vet, sier han i en video som ble lastet opp mandag morgen.

Sinte australiere

Australske medier har slått saken stort opp.

The Daily Telegraph med base i Damonds hjemby, Sydney, hadde over hele tirsdagens forside et bilde av 40-åringen med overskriften «Amerikansk mareritt».

Australiere har lenge vært kritiske til amerikanernes manglende vilje til å styrke våpenreguleringer. Tidligere statsminister John Howard har advart australiere mot å følge USAs retningslinjer når det kommer til skytevåpen.

Philip Alpers, skytevåpenanalytiker ved universitetet i Sydney, har studert forskjellene i våpenlovgivning i USA og Australia.

– Vi ser på USA som et veldig risikabelt sted når det gjelder skytevold – og det gjør resten av verden også, sier Alpers.

Ifølge AP bærer politioffiserer i Australia også våpen. Likevel er dødelige skyteepisoder langt sjeldnere der, og kun en håndfull hendelser rapporteres hvert år.

Damonds familiemedlemmer i Australia har gitt en uttalelse gjennom utenriksdepartementet i landet. Her står det at de «prøver å akseptere tragedien og å forstå hvordan dette kunne skje».

Langer ut mot USAs våpenlover

En australsk venninne av Damond langer ut mot våpenlovene i et innlegg på Facebook.

– Det finnes ingen andre land i verden hvor folk heller vil bevæpne alle fremfor å forhindre hendelser som dette, skriver hun i innlegget.

Minnesota har de siste årene fått krass kritikk for politiets våpenbruk. I juni protesterte flere tusen mennesker i byen Minneapolis etter at en jury erklærte politimannen Jeronimo Yanez uskyldig i å ha skutt og drept Philando Castile i fjor. I 2015 ble 24-år gamle Jamar Clark skutt av politiet i byen. Han døde på sykehus påfølgende kveld.

Minnesota langt nede på skytevåpenstatistikken

Det finnes ingen nasjonal database med oversikt over dødelige skyteepisoder som involverer politiet. Ufullstendige statistikker viser at det er flere hundre slike hendelser årlig, skriver AP.

Den australske regjeringens offisielle reisetips til de som reiser til USA, advarer turister om å være på vakt for våpenkriminalitet.

De oppfordrer også australiere som bor i statene til å bli kjent med såkalte «active shooter»-øvelser, skriver AP. Sistnevnte omhandler situasjoner der et individ går til angrep med skytevåpen.

Minnesota skal for øvrig være blant delstatene med lavest skytevåpenrelatert dødsrate, ifølge statistikk fra våpenkontrollgruppen Law Center to Prevent Gun Violence. Delstaten krever imidlertid ikke bakgrunnssjekk ved privat salg, og legger ingen begrensninger på antall skytevåpen en person kan kjøpe på én gang.