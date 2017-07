Foran møtet hele verden venter på spør russerne: Hvordan skal Putin håndtere Trumps samtalestil?

Trump er den fjerde amerikanske presidenten Vladimir Putin møter.

– Et avslappet forhold mellom de to landene vil være avgjørende for global stabilitet, mente tyske Spiegel.

I Moskva er man ikke i tvil om at Putin har et psykologisk overtak og utmerket godt vet hvordan kan skal håndtere USAs president.

– Å spørre om hvordan dette vil gå, er like dumt som å spørre om hvordan været blir i morgen, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på forhånd ifølge Interfax.

CARLOS BARRIA / REUTERS

Spent på kjemien mellom Trump og Putin

Hvordan den personlige kjemien mellom Trump og Putin er etter dagens møte, er det ingen utenforstående som vil vite bortsett fra utenriksministrene Rex Tillerson og Sergej Lavrov, samt to tolker.

Men det er vel kjent at USAs president Donald Trump snakker i korte, ufullstendige setninger, gjerne med sterke og direkte ord.

Putin på sin side er vant til å formulere seg i lange og kompliserte setninger og enetale. Han er også kjent for å være en sympatisk samtalepartner. Han og George Bush betegnet hverandre som «venner», og Putin sjarmerte selv Hillary Clinton med sin evne til å lytte og konversere, ifølge en av hennes mange lekkede e-poster.

WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Slik har Putin øvd seg på å håndtere Trump

– Å utvise beherskelse og holde roen når han møter sin amerikanske motpart blir ikke noe problem for Putin, ifølge den russiske avisen Gazeta.ru.

Avisen mener Russlands president er svært godt forberedt til å håndtere mennesker av typen som Trump. Det skyldes ikke bare at han er en gammel KGB-agent og spesialisert i å håndtere mennesker.

– Putin har trent i årevis på Zjirinovskij, skriver avisen og sikter til en av Russlands mest kontroversielle politikere.

En stor Trump-fan

Den ultranasjonalistiske, populistiske og frittalende politikeren Vladimir Zjirinovskij leder Russlands nest største parti, og er en stor fan av Trump. Han er kjent for et stort ego og ekstrem ordbruk.

I over 20 år har Zjirinovskij fått overskrifter i både vestlige og russiske medier med uttalelser som at «Russland skal herske fra Kabul til Istanbul» eller å bruke atomvåpen i Tsjetsjenia-krigen. I Norge ble han først kjent da han på svensk TV sa at et svakt land som Norge burde bli en del av Sverige.

– USAs president er svak for smiger, og Putin kjenner veldig godt til Trumps psyke, sa tidligere amerikanske viseforsvarsminister Evelyn Farkas til Bloomberg.

BPA / REUTERS

Forventer en uttalelse fra Trump og Putin

Trump og Putin har allerede hilst kort på hverandre og vekslet noen ord mellom fredagens G20-møter, før deres eget møte skal starte fredag ettermiddag.

Foran møtet snakket utenriksministrene Tillerson og Lavrov sammen i en time for å forberede presidentenes møte.

På forhånd ble det spekulert i at Trump og Putin ville komme med en felles uttalelse som ligner på det Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov kom med første gang de møttes i Genève 1985. Uttalelsen gikk ut på at både USAs og Sovjetunionens leder erklærte at ingen av landene kunne vinne en atomkrig.

Trump har tidligere erklært at atomnedrustning er en av hans viktigste saker.

Felles uttalelse om terror og Syria?

Ifølge flere ulike kilder på russisk hold står både Syria, Ukraina og Nord-Korea på dagsordenen under samtalene i dag.

Moskvas største bekymring er at Trump er så svak og presset på hjemmebane i «Russiagate», at han ikke våger å bli enig om noe som helst med Putin.

Russerne håper på enighet om en plan for Syria hvor USA og Russland blir enige om at Assad blir sittende, men at deler av Syria gjøre om til «sikkerhetssoner».

Ifølge den amerikanske nettavisen Daily Beast er imidlertid Trump-administrasjonen villig til å gå med en slik løsning for å sikre at IS utslettes en gang for alle.

Tidligere har USA krevd at Assad må gå, men argumentet er nå at situasjonen i Syria ikke må bli like kaotisk som i Irak etter USAs invasjon.

