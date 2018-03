Spionsiktede Frode Berg må sitte i varetekt i Moskva frem til mai

Over tre måneder har 62-åringen nå sittet i varetekt i Lefortovo-fengselet i den russiske hovedstaden.

Tirsdag fikk han og hans russiske forsvarer Ilja Novikov blankt avslag på sin anke i domstolen i Moskva om å gi nordmannen bedre soningsforhold.

Bergs forsvarere har bedt om at han får sone i husarrest i Moskva.

Fikk ikke si noe

– Anken avvises. Forstår du dommen, spurte dommeren i Moskva-domstolen etter en times rettsmøte bak lukkede dører.

– Ja, sa Berg fra glassburet der han ble strengt bevoktet av polititjenestemenn.

Dommeren tillot å ta bilder under opplesningen av dommen, men la ned forbud mot å stille Frode Berg spørsmål. Berg selv fikk heller ikke si noe.

Advokaten: - Ser lyset i tunnelen

Likevel virker nordmannen både sterkere og ved bedre mot enn ved de to tidligere anledningene i retten.

Dan P. Neegaard

Berg kommuniserte med å vise tommelen opp og smile.

– Han ser litt lysere på situasjonen nå. Berg sier han ser lyset i enden av tunnelen, sier hans advokat Ilja Novikov.

Tror gift-saken kan påvirke Bergs situasjon

– Atmosfæren er blitt ganske tøff, sier Novikov om klimaet mellom Russland og Vesten etter nervegiftangrepet i Storbritannia.

– Selv om Norge ikke er direkte involvert i denne saken mellom Russland og Storbritannia, ser vi ofte at dette fremstilles her borte som en sak hvor Vesten er ute etter Russland.

På sikt tror han likevel saken også kan virke positiv for Berg:

– På den andre siden kan Russland få behov å vise at man i hvertfall bygger bruer til noen vestlig vestlige land. Da kan Frode Bergs sak bli en god sjanse til å demonstrere godvilje og at ikke alle forbindelser er ødelagt.

Per Anders Johansen

Forbereder sak til menneskerettighetsdomstolen

Etter tre måneder har Berg og hans advokater ennå ikke fått vite hele grunnlaget for hva som egentlig ligger til grunn for spionmistanken.

Mange av sakens dokumenter er fortsatt hemmelig for forsvareren.

– Vi viste at vi neppe ville få medhold. Det skjer nesten aldri, sier Novikov.

– Men for å forberede en sak for den europeiske menneskerettighetsdomstolen, er denne anken viktig.

Berg og hans advokater nekter fortsatt å si hvem de to nordmennene var som ba ham ta med penger til Russland.

– Jeg har taushetsplikt om dette, sier Novikov.

3000 euro og to konvolutter med navn

Frode Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB utenfor Hotell Metropol i Moskva 5. desember. FSB mistenker ham for medvirkning til spionasje fordi han hadde med seg 3000 euro og to konvolutter.

På konvoluttene sto navn til personer som FSB hevder var involvert i spionasje mot Russland for norsk etterretning.

Forrige gang Berg var i Moskva-domstolen 23. januar, var første gang nordmannen fikk forsvare seg offentlig mot spionanklagene.

Ti dager senere 2. februar ble fengslingen av Frode Berg forlenget til 5. mai av Lefortovo-domstolen, som i praksis aldri bestemmer noe annet enn det FSB har bestemt.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt, sa Frode Berg om de to personene som ba ham ta med pengene til Moskva.

Dagens ankemøte i Moskva-domstolen startet kl. 8.45 norsk tid.

Etter en rask saksbehandling, erklærte dommeren at han opprettholdt fengslingsdommen fra Lefortovo-domstolen fra 2. februar.

Det betyr at fengslingen opprettholdes til 5. mai.

Johansen, Per Anders

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov har flere ganger tidligere gitt uttrykk for at Bergs beste håp ligger i at Norge og Russland blir enige om en eller annen slags utleveringsavtale.