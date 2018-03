– Jeg har mange spørsmål til Gina Haspel, sier Mark Warner, demokratenes leder i Senatets etterretningskomité.

Tirsdag kunngjorde Trump at han ønsker 61-åringen som ny CIA-sjef. Hun tar over etter Mike Pompeo, forbeholdt at han blir godkjent av Senatet som USAs nye utenriksminister.

Hun kan dermed bli den første kvinnen til å lede den legendariske etterretningsorganisasjonen.

Haspel har arbeidet i CIA siden 1985. I en årrekke jobbet hun som hemmelig agent, og hun har vært sjef for en rekke av CIAs utenriksstasjoner.

Blant annet var hun sjef for CIAs virksomhet i Thailand i 2002. Der drev etterretningsorganisasjonen et hemmelig fengsel hvor terrormistenkte ble utsatt for tortur.

Ifølge The Times spilte Haspel en sentral rolle i CIAs kontroversielle avhørsmetoder mot mistenkte Al-Qaida-medlemmer.

Ledet hemmelig torturfengsel

I Thailand hadde hun blant annet ansvaret for avhørene av to fanger, Abu Zubaydah og Abd al-Rahim al-Nashiri, som ble utsatt for tortur, skriver The New York Times.

Ved det hemmelige fengselet ble Abu Zubaydah utsatt for vanntortur («waterboarding») 83 ganger i løpet av en måned. Under avhør ble hodet hans gjentatte ganger slengt inn i veggene og han ble utsatt for en rekke andre «tøffe» torturmetoder.

Til slutt fant avhørslederne ut at Zubaydah ikke satt på noe informasjon.

Avhørene av Zubaydah og al-Nashiri ble filmet og lagret i en safe ved CIAs utenriksstasjon i Thailand inntil 2005. Da ble filmene ødelagt.

Haspel, som i 2005 var tilbake i USA og arbeidet ved CIAs hovedkontor, signerte ordren om å slette opptakene av avhørene av Zubaydah og al-Nashiri.

Etterretningsorganisasjonen har i flere år hevdet at avgjørelsen om å slette opptakene ble tatt av Haspels sjef, José Rodriguez, som var sjefen for CIAs direktør for hemmelige virksomheter.

Stanset i 2013

Over 100 fanger som ble tatt mellom 2001 og 2009 ble avhørt med metoder som tidligere president Barack Obama omtalte som tortur.

Da CIA ønsket å utnevne Haspel som direktør for organisasjonens hemmelige virksomheter i 2013, ble hun derimot stanset av demokratene i Kongressen.

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein blokkerte utnevnelsen, på grunn av Haspels rolle i avhørene og ødeleggelsen av opptakene.

Kontroversiell utnevnelse

Da Mike Pompeo utnevnte Haspel som CIAs nestsjef i februar i fjor uttrykte en rekke demokrater i Kongressen bekymring over hennes historie knyttet til tortur.

Republikanerne var overveldende positive til utnevnelsen.

Devin Nunes, den republikanske lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, sa Haspel imponerte med hennes dedikasjon og engasjement til etterretningsvirksomhetene.

Populær blant sine egne

Innad i etterretningsorganisasjonen ble ansettelsen av Haspel som CIAs nestsjef møtt med applaus. En rekke av Obama-administrasjonens utnevnelser var også positive til utnevnelsen.

Blant annet Michael J. Morell, som to ganger jobbet som CIA-sjef, som sa han «applauderte» utnevnelsen av Haspel.

Lovprisingen av Haspel, til tross for hennes rolle i tortureringen av fanger, viser etterretningsorganisasjonens ambivalente forhold til de som deltok i brutale avhørsmetoder, skriver The New York Times.

Under Bush-administrasjonen ble det erklært at avhørsmetoder som vanntortur var lovlig. Innad i CIA mener mange, ifølge The New York Times, at de som brukte denne typen avhørsmetoder «bare gjorde jobben sin».