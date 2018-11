Norske kongelige på plass for å feire prins Charles

Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Dronning Elizabeth er vertinne for mottagelsen og den store banketten for flere hundre gjester.

Under onsdagens middag, som også er avslutning for flere dager med jubileumsmarkeringer, er det ventet at den 92 år gamle dronningen holder en kort tale for sønnen

Dagen lang

Nina E. Rangøy / NTB scanpix

På festen kommer naturligvis den nærmeste familien, barna prins William og prins Harry med ektefellene Kate og Meghan, broren prins Edward og Sophie, søster prinsesse Anne og ektefellen Timothy Laurence og broren prins Andrew med barna Beatrice og Eugenie.

Charles’ far prins Philip, som ikke har gjennomført noen offisielle oppgaver den siste måneden, er også ventet til den store fødselsdagsfesten.

Når festen går i gang på kvelden har 70-åringen allerede hatt fullt program gjennom hele dagen. På morgenen var det mottagelser for utenlandske gjester som er på offisielt besøk.

Deretter bar det rett videre til ettermiddagste med ektefellen Camilla og møte med 70 vanlige borgere som selv fyller 70 år. De var alle valgt ut til å representere sine lokalmiljøer rundt om i kongeriket.

Varmt vennskap

Foto: Handout: NTB scanpix

Norge er representert med både kong Harald og dronning Sonja og kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Det er tette forbindelser mellom de to lands kongehus. Det norske og britiske kongehuset er også i slekt med hverandre. Kong Harald og dronning Elizabeth er tremenninger, og kronprins Haakon og prins Charles er firmenninger.

– Jeg vet at det er et varmt vennskap mellom prins Charles og Camilla og kong Harald og dronning Sonja. Det er de som er tettest i alder, sier Wibecke Lie, mangeårig kongeekspert i NTB.

Invitasjonene til den store banketten ble sendt ut i september, og mange kongelige har ryddet tid i kalenderen til å feire den britiske tronarvingen.

På gjestelisten står også Serbias kronprinspar Alexander og Katherine, danskenes kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, som er blitt gode venner med prins William og Kate.

I Sverige er det statsbesøk fra Italia og derfor er kongeparet og kronprinsparet der opptatt. Men Belgias kong Philippe og dronning Mathilde kommer. Fra Nederland kommer Beatrix, den tidligere dronningen som abdiserte i 2013.