FNs Jemen-utsending Martin Griffiths opplyser at partene i Jemen-krigen er blitt enige om en fangeutveksling.

Fredssamtalene for det krigsherjede landet åpnet torsdag i Sverige, og partene har så langt kommet med utspill om sine krav og forhandlingsposisjoner. Fangeutvekslingen er det første positive tegnet fra Stockholm.

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som ble drevet i eksil i 2015, krever at Houthi-opprørerne trekker seg ut av den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

Fakta: Konflikten i Jemen Jemens president gjennom flere tiår, Ali Abdulla Saleh, måtte i 2012 gi fra seg makten til visepresident Abd-Rabbu Mansour Hadi. Han skulle egentlig sitte i to år, før det skulle holdes frie valg. I januar 2015 tok den sjiamuslimske Houthi-militsen kontroll over hovedstaden Sana, og noen uker senere oppløste de nasjonalforsamlingen og dannet et såkalt presidentråd. Hadi og regjeringen flyktet først til havnebyen Aden, deretter til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthi-opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon av sunnimuslimske stater. Houthienes støttes av Iran, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store iranske våpenleveranser til dem. Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept i krigen siden 2015. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. 14 millioner mennesker, nærmere halvparten av befolkningen, står nå ifølge FN på randen av en sultkatastrofe i Jemen.

– Kupp-militsen må trekke seg helt bort fra vestkysten og overlate området til den legitime regjeringen, uttaler Khaled al-Yamani, Jemens utenriksminister, på Twitter.

Tirsdag ankom opprørsrepresentantene Sverige, og onsdag ankom regjeringens delegasjon.

Krever flyplassen gjenåpnet

Opprørerne truer med å stenge flyplassen i hovedstaden Sana for FN-fly, dersom fredsforhandlingene i Sverige ikke resulterer i at den blir helt gjenåpnet.

Saudi-Arabia, støttet av USA, gikk til krig mot houthiene i Jemen mars 2015 og har innført full blokade av landet. Saudienes mål er å få president Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans regjering gjeninnsatt.

– Dersom flyplassen i Jemens hovedstad ikke blir gjenåpnet for det jemenittiske folk, vil jeg be vårt politiske råd og regjeringen i Sana om å stenge flyplassen for alle fly, uttaler opprørslederen Mohammed Ali al-Huthi på Twitter.

Reuters

Halve befolkningen nær sultkatastrofe

Minst 10.000 mennesker er drept i krigshandlinger siden 2015, store deler av landets infrastruktur er bombet i grus og 14 millioner mennesker trues nå av sult, ifølge FN.

Det første forsøket på å komme frem til en forhandlingsløsning fant sted i Kuwait i 2016, men strandet etter 108 dager og opprørernes delegasjon ble deretter sittende fast i Oman i tre måneder før de fikk returnere til Jemen.

Naif Rahma, Reuters

I september i år gjorde FNs spesialutsending Martin Griffiths et nytt forsøk på å bringe partene til forhandlingsbordet, men houthiene nektet å reise til Genève uten garantier om at de ville få reise hjem og krevde også at FN bisto med å evakuere sårede opprørere.

Griffiths ga ikke opp og har nå lyktes med å få partene til å gå med på avtaler om evakuering av sårede og fangeutveksling. Han har også fått dem med seg til Sverige.

Grundige forberedelser

Både FN og svenske myndigheter har forberedt fredssamtalene grundig og håper at partene skal bli såpass trygge på hverandre at det blir tatt steg i retning av fred.

– Det handler om å bygge opp trygge rom, sier Isak Svensson, freds- og konfliktforsker ved Uppsala universitet, til nyhetsbyrået TT.

Alt som skjer på Johannesburg slott er forberedt til minste detalj, helt ned til bordplasseringen i kaffepausene. Sverige har gode forutsetninger for å kunne lykkes, mener Svensson.

– Siden vi er et nøytralt land som har forbindelser med alle parter, og som ikke oppfattes å ha egne interesser i konflikten, sier han.