Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil mandag 17. desember. Turistene var på fottur i de marokkanske Atlasfjellene. Fra før er rundt 20 personer pågrepet i saken, blant dem tre marokkanere som anklages for å ha drept studentene.

Sveitseren ble pågrepet lørdag, skrev det franskspråklige marokkanske magasinet TelQuel , som sent lørdag ettermiddag viste til en ikke navngitt politikilde.

Har spansk statsborgerskap

Få timer senere bekreftet myndighetene pågripelsen av en sveitsisk mann bosatt i Marokko.

– Han mistenkes for å ha undervist noen av de pågrepne i denne saken om kommunikasjonsverktøy, deriblant ny teknologi, samt skytetrening, heter det i en melding fra Marokkos sentrale etterforskningskontor, gjengitt av det franske nyhetsbyrået AFP.

Sveitseren har også spansk statsborgerskap og har en «ekstremistisk ideologi», opplyser myndighetene videre.

24. desember opplyste politiet i Marokko at i alt 18 personer er pågrepet, deriblant de fire antatte gjerningsmennene som en uke tidligere publiserte en video der de sverget troskap til ekstremistgruppa IS. En av de pågrepne er av politiet utpekt som leder for det politiet omtaler som en terrorcelle. Han og to andre marokkanere mistenkes for å ha begått drapene.

Marokkansk politi tror ikke IS-ledelsen var involvert i planleggingen av drapet på Ueland og Vesterager Jespersen.