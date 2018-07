Britene trapper opp innsatsen i Afghanistan

Totalt vil britene komme til å ha 1.100 soldater i Afghanistan, opplyser statsminister Theresa May, ifølge Reuters.

Den kraftige opptrappingen kommer etter forespørsel direkte fra USAs president Donald Trump. Soldatene vil delta i et NATO-ledet treningsprogram for afghanske styrker i kampen mot de ekstremistiske gruppene Taliban og IS. Norge deltar med rundt 60 personer til den samme operasjonen, men har varslet en opptrapping til omkring 70 personer.

Nyheten fra Storbritannia kommer dagen før NATOs toppmøte i Brussel, der Trump er ventet å kritisere forsvarsalliansens medlemsland for ikke å bidra nok.