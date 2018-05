I Russland sitter en nordmann fengslet, mistenkt for spionasje. Hva som har skjedd og ikke skjedd, er foreløpig uklart. Frode Berg skal selv ha sagt at han hadde oppdrag for etterretningen, men dette er ikke bekreftet. Flere forhold ved saken har utløst spørsmål og tvil.

– Er det riktig, er det noe av det mest amatørmessige jeg har hørt om i etterretningsverdenen, har tidligere etterretningsoffiser Ola Kaldager sagt om det som er kommet frem.