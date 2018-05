200 pågrepet under 1. mai-opptøyer i Paris

Over 1.000 ungdommer med svarte jakker og ansiktsmasker møtte opp for å delta i fagforeningenes tradisjonelle markering for arbeidernes rettigheter i den franske hovedstaden 1. mai.

De antikapitalistiske aktivistene ropte slagord som «Reis dere, Paris» og «Alle hater politiet», og langs marsjens rute plyndret de og satte fyr på en McDonald's-restaurant, lokalene til en bilforhandler og flere kjøretøy. Politiet brukte tåregass og vannkanoner for å spre dem.

Politiet anslår at 20.000 mennesker deltok i den tradisjonelle 1. mai-marsjen i Paris. Landets fagforeninger benyttet dagen til nok en protest mot president Emmanuel Macrons reformer av blant annet den statlige jernbaneoperatøren SNCF og offentlige universiteter.

Flere demonstranter rettet også skytset mot Marcons pengepolitikk, som de mener gagner næringslivet og de rike framfor arbeider- og middelklassene.