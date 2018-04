Tidligere etterretningsoffiser om Berg-saken: – Noe av det mest amatørmessige jeg har hørt om

Kaldager har jobbet med etterretning i en årrekke. Han ledet en periode Seksjon for spesiell innhenting, E 14, som drev med menneskelig etterretning i land der Norge hadde soldater.

Han er ikke nådig i sin dom over operasjonen som endte med at Frode Berg ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva i fjor. Berg innrømmet søndag at han var på oppdrag for E-tjenesten.

– Er det riktig, er det noe av det mest amatørmessige jeg har hørt om i etterretningsverdenen, sier Kaldager til Aftenposten.

– Den fulle sannheten har bare FSB, og de bruker den for det den er verdt, understreker Kaldager.

Var kurer

Bergs forsvarere sier at 62-åringen innrømmer at han reiste på en rekke kuréroppdrag til Russland for E-tjenesten. Han tok med seg konvolutter fra Norge som han så postla når han kom til Russland.

Det har vært penger og instruksjoner til en mottager, men han har aldri møtt noen eller tatt med noe tilbake til Norge, sa Bergs norske advokat til Aftenposten søndag.

Ifølge FSBs anklage er han mistenkt for å ta med 3000 euro til to russere. Dette skulle være betaling for spionasje utført mot den russiske nordflåten.

Dan P. Neegaard

Spesielt med en kjent kurer

Berg jobbet i en årrekke som grenseinspektør i Kirkenes, og han hadde da utstrakt kontakt med sine kolleger på russisk side. Han pensjonerte seg fra Forsvaret som major.

– For kuréroppdrag forsøker man å finne noen som er anonyme, en grå mus uten en fortid. Det spesielle her er at de velger en tidligere grenseinspektør. For russerne betyr det etterretning, sier Kaldager.

Han har ikke selv jobbet med Russland, men har lang erfaring med etterretningsoperasjoner i fremmede land som tidligere sjef for E 14.

Vil bli rettssak

Kaldager kan ikke komme på noen tidligere tilfeller der det er offentlig kjent at en norsk spion er tatt i Russland. Nå tror han at det vil bli en påkostet rettssak mot Berg, og at Berg vil bli dømt. Deretter er det opp til politikerne å finne en løsning som gjør at Berg kan komme hjem til Norge.

– Er dette en operasjon som har foregått over tid, sitter russerne med masse bilder og bevismateriale. De vil nok forsøke å få dette til å bli en kopi av vestlig rettssak, og legge skikkelige bevis på bordet, sier han.

Etteretningstjenesten opplyser til Aftenposten at den ikke vil uttale seg om saken.

«Vi kommenterer aldri denne type spørsmål, heller ikke hvem som arbeider eller har arbeidet for E-tjenesten», sier pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet i en e-post til Aftenposten.