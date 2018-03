May bekymret over Trumps trusler om «tollkrig»

Donald Trump varslet i begynnelsen av mars at han planlegger å innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium. EU kvitterte med å melde at dersom Trump gjør alvor av planene, vil de innføre straffetoll på amerikanske varer. Trump reagerte med å true med toll på europeiske biler. I en telefonsamtale med Trump søndag, uttrykte Storbritannias statsminister Theresa May bekymring for den eskalerende konflikten.

May påpekte overfor Trump at et multilateralt samarbeid er den beste måten å håndtere global overkapasitet på.

AP / NTB scanpix

Tysk minister slår tilbake mot Trumps biltoll-trusler

Tysklands økonomiminister ber president Donald Trump besinne seg og ikke gjøre alvor av truslene om å innføre toll på import av europeisk-produserte biler.

– Jeg håper at USAs president vil lytte til de mange fornuftige røstene fra hans eget land og ombestemme seg, sier økonomiminister Brigitte Zypries søndag.

– President Trump ønsker å spille et spill som ingen kan vinne, sier Zypries og legger til at flere og flere avgifter på flere og flere varer setter frihandel og velstand i fare.

Ifølge Washington Post er det spesielt Tyskland Trump har i tankene når han truer med å innføre de nye tollsatsene.

En av Trumps handelsrådgivere, Peter Navaro, mener at tyske bilprodusenter har stjålet store markedsandeler i USA ved å la amerikanerne importere tyske biler i stor stil mens Tyskland selv har begrensninger på hvor mange amerikanske biler som kan selges på det tyske markedet.

I 2017 ble det solgt om lag 1,35 millioner nye tyskproduserte biler i USA.