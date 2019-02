Demokratene har forsøkt å få tak i Trumps selvangivelser i flere år. Onsdag brukte en 29-årig fersking fem minutter på å legge frem en ny strategi.

Høringen av Trumps tidligere advokat Michael Cohen var den største nyhetssaken i amerikanske medier onsdag.

I motsetning til de mange lange spørsmålsrundene fra medlemmene i kontrollkomiteen, brukte demokratenes yngste kongresskvinne, Alexandria Ocasio-Cortez, under fem minutter på sin utspørring.

Den handlet utelukkende om ett tema: Presidentens selvangivelser og anklagene om skattesvindel i Trump-organisasjonen.

WATCH: Rep. Oscasio-Cortez questions Michael Cohen about President Trump's taxes. pic.twitter.com/1oWTcqbSmy — MSNBC (@MSNBC) February 27, 2019

Slik gikk hun frem

Mange tolker Ocasio-Cortezs utspørring som del av en konkret strategi for å få ut Trumps selvangivelser. Dette har demokratene, uten hell, forsøkt på i flere år.

Ocasio-Cortez begynte med å spørre om Cohen kunne bekrefte hvorvidt Trump tidligere har overdrevet verdien av sine eiendeler.

De tre mennene Cohen trekker frem, har alle sentrale roller i toppledelsen i Trump-organisasjonen. De regnes som nøkkelpersoner i etterforskningen av Trumps forretningsinteresser, som i hovedsak ledes av påtalemyndigheten i New York.

Deretter spurte Ocasio-Cortez om hvor komiteen må gå for å få svar på om Trump er skyldig i skatteunndragelse og svindel.

Fakta: Cohen-høringene President Donald Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen (52) var onsdag i en åpen høring i en kongresskomité. Høringen kommer i kjølvannet av Mueller-etterforskningen og er ledet av den demokratiske komitéformannen, Elijah Cummings. Onsdagens høring er arrangert av en av fem komiteer i Kongressen som gransker Trump og valgfusk i USA, ifølge CNN. I tillegg har både FBI og et lag sammensatt av spesialetterforsker Robert Mueller, egne etterforskninger. Cohen ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel og starter soningen i mai. Cohen mistet tirsdag advokatbevillingen, samme dag som han hadde et over ni timer lang høring i Senatets etterretningskomité bak lukkede dører. Torsdag skal Cohen inn til sin tredje høring i Kongressen denne uken, da han skal i en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Juridisk begrunnelse

Nettstedet Quartz skriver at demokratene inntil nå har begrunnet kravet om å få se Trumps selvangivelse moralsk – med at folket har krav på åpenhet og innsyn.

Flere medier skriver at Ocasio-Cortez nå i stedet har lagt grunnlaget for en sterkere juridisk begrunnelse for å få ut dokumentene og stevne Trumps ansatte.

Nice job by @AOC establishing that it’s essential for the Committee’s to take testimony from Trump Org’s Allen Weisselberg & to review the President’s tax returns to complete its oversight responsibilities. — Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) February 27, 2019

«Bra jobbet av AOC med å etablere at det er essensielt for komiteen å få høre vitnemålet til Trump-organisasjonens Allen Weisselberg og å gjennomgå presidentens selvangivelser, for å kunne fullføre sitt kontrollansvar,» skriver rettsprofessor og tidligere statsadvokat Joyce Vance på Twitter.

AOC er kallenavnet på Alexandria Ocasio-Cortez.

Tok opp korrupsjonsanklager

Ocasio-Cortez tok også opp flere anklager om skattesvindel som er kommet frem i amerikanske medier de siste årene.

Hun viste til golfbanen Trump Golf Links i bydelen Bronx i New York, som er distriktet Ocasio-Cortez representerer. I en artikkel i Washington Post fra 2016 kom det frem at skattebetalere har betalt for golfanlegget, men at det likevel er Trump selv som har tatt ut overskuddet.

Deretter spurte Ocasio-Cortez om Trump i flere tilfeller har nedjustert verdien av sine anlegg og eiendeler for å betale mindre skatt. Cohen bekreftet dette.

Ocasio-Cortez avsluttet med å ta opp anklagene fra en New York Times-avsløring som sto på trykk i oktober.

Den hevdet at Trump bedrev storstilt skattesvindel på 1990-tallet. Da Cohen svarte at han ikke kunne bekrefte påstandene fordi han ikke jobbet for Trump på den tiden, spurte Ocasio-Cortez om hvordan komiteen kan få svar.

Demokratene går til kamp

Ocasio-Cortez berømmes for sin utspørring etter høringen, som omtales som et veikart for demokratene i arbeidet med å stevne Trump-medarbeidere og undersøke presidentens private selvangivelser.

.@AOC just got there and she is asking better questions than 90% of members. Short, specific, factual, with no speechmaking. (Maybe it's because she just got there.) — Matthew Miller (@matthewamiller) February 27, 2019

Notwithstanding the hype, the fact is that @AOC knows how to ask questions at a hearing, which a lot of other members don't. She just successfully laid the predicate for issuing subpoenas to several more witnesses & seeking Trump's taxes. — David Lauter (@DavidLauter) February 27, 2019

Demokratene har lenge slitt med å få tilgang til de nødvendige dokumentene.

Vox skriver at nå som demokratene har flertall i Representantenes hus, forbereder partiet seg grundig på å gå til kamp. Blant annet undersøkes mulighetene for å bruke en obskur lov fra 1924 for å be finansdepartementet om innsyn i Trumps papirer.

Det er ventet at republikanerne vil kjempe like hardt for å verne om presidentens rett til ikke å levere fra seg selvangivelsene.

New York-etterforskning kan true Trump

Men flere medier påpeker at Ocasio-Cortez under høringen tok opp forhold som kan medføre brudd på delstatslovgivningen i New York.

Dette er viktig fordi det har vært spekulert i om påtalemyndigheten i New York vil ta ut tiltale mot Trump for skattesvindel.

Kommentator Galen Druke i nyhetsnettstedet FiveThirtyEight, skriver at en rekke juridiske eksperter mener en slik etterforskning på delstatsnivå kan være en større trussel mot Trump enn Mueller-etterforskningen.