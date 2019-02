I forrige uke dukket den nå 19 år gamle jenta opp i en flyktningleir i Syria, der hun nylig fødte en gutt.

I et intervju med The Times fortalte hun at hun ikke angret på å ha sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppa IS i Syria og sa at hun ønsket å reise hjem til Storbritannia.

Britiske myndigheter gjorde det klart at hun er uønsket og tirsdag mottok Begums familie et brev fra innenriksdepartementet der det ble opplyst at 19-åringen er fratatt sitt britiske statsborgerskap.

Departementet hevdet at Begum kunne gjøre krav på bangladeshisk statsborgerskap, noe landets myndigheter avviser.

– Bangladesh anser ikke Shamima Begum for å være en bangladeshisk borger. Hun er født i Storbritannia, og hun har aldri søkt om bangladeshisk statsborgerskap, lød svaret fra Dhaka.

Kan ikke gjøres statsløs

Storbritannias innenriksminister Sajid Javid medgir overfor ITV at Begum ikke kan gjøres statsløs, da dette strider mot internasjonal lov.

Begum-familiens advokat Tasnime Akunjee opplyser at han nå vil forsøke å få beslutningen omgjort. Han planlegger også å oppsøke Begum i Syria og ta med babyen hennes til Storbritannia, i påvente av at saken blir løst.

Begum har fått to barn tidligere, som begge døde i Syria. I et intervju med Sky News torsdag, sier hun at det er uaktuelt å sende sønnen til Storbritannia, uten at hun selv får følge med.

Lover å forandre seg

19-åringen ber britiske myndigheter omgjøre beslutningen om å frata henne statsborgerskapet.

– Jeg håper de vil revurdere saken min med noe mer nåde i hjertene sine, sier Begum i intervjuet.

– Jeg er villig til å forandre meg, lover hun videre.

Labour-leder Jeremy Corbyn mener det var galt av myndighetene å frata Shamima Begum statsborgerskapet og mener jenta og sønnen hennes nå bør hentes hjem til Storbritannia.

– Hun bør hentes hjem og avhøres om alt hun har vært med på. Deretter får man se hva som må gjøres, sier han til Sky News.