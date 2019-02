Tusenvis av varslinger om misbruk av migrantbarn

Det melder CNN på tirsdag.

I tillegg har USAs justisdepartement mottatt 1303 lignende varslinger i samme tidsrom.

Tallene kommer fra kongressmedlem Ted Deutch, som publiserte dokumenter med en oversikt over anklagene på tirsdag.

Et flertall av varslingene gjelder anklager om seksuelle overgrep utført av migrantbarn, mot andre migrantbarn. Men rapporten inneholder også flere tilfeller der voksne ansatte ved migrantleirer angivelig har forgrepet seg på mindreårige migranter, skriver NTB.

HHS har ansvaret for titusenvis av migrantbarn, hvor flesteparten har krysset grensen over til USA alene. Leirene er privatdrevet, men eid av staten.

Systematisk misbruk

Ifølge CNN tok Deutch opp anklagene under en høring om Trumps «zero tolerance»-politikk, som førte til at tusenvis av flyktningbarn ble separert fra sine foreldre.

Under høringen skal Deutch ha sagt at det i dokumentene kommer frem at det, i løpet av de siste tre årene, har blitt levert inn minst 154 varslinger der det er ansatte på leirene som blir anklaget for å ha misbrukt mindreårige.

– I gjennomsnitt tilsvarer dette ett overgrep av en ansatt mot en ensom mindreårig per uke, sa han på høringen, ifølge CNN.

– Disse tallene viser til systematiske seksuelle misbruk, skal Deutch også ha sagt.

178 anklager

Det var Axios som først omtalte saken. De skriver at det er totalt 178 anklager mot ansatte på migrantleirene, selv om det er mulig at varslingene sendt til HHS og justisdepartementet overlapper.

Anklagene skal blant annet ha gått ut på ansatte som hadde forhold til mindreårige, uønsket beføling, og tilfeller der ansatte skal ha vist pornografiske videoer til de mindreårige migrantene.

Sårbare barn

Talsperson for HHS, Caitlin Oakley, har svart på rapporten i en pressemelding. Der sier hun at barnas sikkerhet er viktigst, og at det er strenge regler for ansatte, blant annet en obligatorisk bakgrunnssjekk.

– Dette er sårbare barn i vanskelige situasjoner, og vi forstår vårt ansvar for å forsikre at hvert barn blir behandlet bra. Hver gang det kommer varsling om misbruk, seksuelt misbruk, eller forsømmelse, tas det seriøst.

Direktør for HHS, Jonathan White, skal også ha sagt at «hver gang et migrantbarn blir misbrukt, er en gang for mye», skriver CNN.

Allikevel mener han at majoriteten av anklagene viser seg å være grunnløse etter at de har blitt undersøkt.