Mandatfordeling rettet i Sverige etter feil

Tidlig mandag kveld oppdaget NTB at tallene til den svenske Valmyndigheten ikke stemte med det som ble rapportert i svenske medier.

Ifølge Valmyndighetens nettside hadde de rødgrønne partiene fått 144 representanter i Riksdagen, mens de borgerlige Allianse-partiene hadde 142. Svenske medier meldte at kun ett mandat skilte blokkene.

Etter valget våknet Sverige til et kaotisk politisk landskap. Det har Europa lang erfaring med.

NTB kontaktet det svenske nyhetsbyrået TT, som i sin tur kontaktet Valmyndigheten. Her fikk de opplyst at en ekstra matematiker var satt inn for å kontrollere tallene.

Senere på kvelden ble mysteriet oppklart. Valmyndighetens resultat var blitt rettet etter en feil begått i en valgkrets i Västra Götaland. Her hadde resultatet fra riksdagsvalget blitt blandet sammen med resultatet fra valget til nytt landsting – tilsvarende fylkestinget i Norge.

Det nasjonale valgresultatet ble rettet litt etter klokken 18 – og dermed ble ett mandat overført fra Centerpartiet til Sverigedemokraterne. Den borgerlige Alliansen havnet ett lite hakk lenger etter de rødgrønne partiene.

Ytterligere endringer i resultatet kan komme senere i uken når forhånds- og utenlandsstemmer er talt opp.