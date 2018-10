Jair Bolsonaro leder på meningsmålingene i forkant av presidentvalget 7. oktober. De siste målingene gir ham mellom 35 og 40 prosent oppslutning. Det er ikke nok til å vinne valget i første runde, da kreves det over halvparten. Det er ventet at Fernando Haddad vil bli nummer to.

I så fall vil høyrepopulisten Bolsonaro og sosialisten Haddad møtes i en andre og avsluttende runde. Hvem som da står igjen som vinner, er ifølge målinger åpent.

Bolsonaro er blitt sammenlignet både med Donald Trump og med Rodrigo Duterte, Filippinenes svært omstridte president.

Det er flere andre kandidater som stiller i første runde, men det er ikke ventet at de når opp.

Diego Vara, Reuters

Selv om han vært politiker i flere tiår, har han drevet en valgkamp fra en outsider-posisjon, med en miks av idyllisering av Brasils tidligere militærdiktatur, kritikk av feminisme, miljøvern og minoriteters rettigheter – og for liberalistisk økonomisk politikk og for en hardere politiinnsats mot kriminelle.

Ekkokammer-effekt

Brasil har 210 million innbyggere. Over halvparten av dem – 120 millioner – bruker mobil-appen WhatsApp. For mange er den blitt primærkilden ikke bare for kontakt med venner, kolleger og familie, men også for nyheter.

Appen fungerer både som en meldingstjeneste, som diskusjonsgrupper, som sted for å dele bilder og videoer og som telefon. Så lenge man er på et trådløst wifi-nett med internettilkobling, er den gratis i bruk – også når man ringer.

Blant annet dette har gjort den svært populær i Brasil og i flere andre utviklingsland. Men i motsetning til andre sosiale medier, som Facebook eller Twitter, skjer all kommunikasjon i Whatsapp i lukkede fora.

I Brasil, hvor tilliten til samfunnsinstitusjoner og tradisjonelle medier er lav, har appen fått en svært sentral plass i valgkampen. Her deles såkalte memes med venner og likesinnede.

24 ulike medier har gått sammen om prosjektet Comprova («Bevis det»), som kan sammenlignes med norske faktisk.no.

– WhatsApp er det viktigste kommunikasjonsmiddelet i Braisl, og det er lukket fra start til slutt – vi har ingen måte å følge det som spres der, sa Comprova-sjef Sérgio Lüdtke til Guardian for halvannen uke siden.

– Polarisering leder folk inn i bobler, som er preget av desinformasjon som igjen fungerer splittende, sa han.

Et mye delt budskap den siste tiden, er at hvis sosialisten Haddad blir president, så vil barn over 5 år bli gjort til statens eiendom. Et annet er at et knivattentat på åpen gate mot høyrepopulisten Bolsonaro forrige måned i virkeligheten var regissert av ham selv.

Mener demokratiet står på spill

Dilma Rousseff, Brasils tidligere sosialistpresident, advarte valgdagen om at demokratiet i landet kan stå på spill. Velgerne har valget mellom demokrati og fascisme, fortalte hun pressen da hun søndag avga sin stemme.

– Enhver kandidat som trekker demokratiet i Brasil i tvil, er svært farlig, sa hun.

Hun påpekte at utfallet av valget vil vise om «vi fortsetter på den demokratiske veien eller om vi tar steget mot autoritarianisme og fascisme», med klar henvisning til høyrepopulisten Bolsonaro.

Nacho Doce, Reuters

Rousseff ble selv stilt for riksrett og avsatt som president av nasjonalforsamlingen i 2016. Hun ble knyttet til en korrupsjonsskandale i i statsoljeselskapet Petrobas, og hun ble anklaget for å ha dekket over underskudd i statsfinansene ved å ta opp lån i statseide banker. Mange, spesielt på venstresiden, karakteriserte avsettelsen som et mykt kupp.

Rousseff kommer fra samme parti som Bolsonaros fremste motkandidat, Fernando Haddad.

Haddad har vært kandidat i bare kort tid. Opprinnelig ønsket partiet hans – sosialistpartiet PT – å stille en annen eks-president som kandidat: Lula da Silva, som fortsatt er svært populær i Brasil etter sine to perioder som president på 2000-tallet. Men han soner for tiden en dom for hvitvasking og korrupsjon, og han ble fradømt retten til å stille.

Også Haddad har korrupsjonsanklager hengende over seg.

Peker på oppsamlet frustrasjon

Forsker Einar Braathen ved Oslo Met mener at oppslutningen om høyrepopulisten Bolsonaro handler om splittelsene og frustrasjonen som har kommet som følge av landets økonomiske problemer og korrupsjonsskandaler.

– Etter min mening er Bolsonaro en dårlig politiker, som er i liten stand til å få oppslutning rundt politikken sin. Det blir spennende å se i andre valgrunde, hvor det blir mer fokus på politikk og programmene, sier Braathen til NTB.

Spesielt hatet mot PT, som mange i den mer bemidlede delen av Brasils befolkning nærer, er en viktig drivkraft, mener forskeren.

– Bolsonaro vil definitivt ta landet i autoritær retning, skulle han vinne, har førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen tidligere uttalt til Aftenposten.