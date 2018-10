* Øya Sulawesi i Indonesia ble fredag 28. september rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,5. Sulawesi ligger nordøst for Java og Bali og sør for Filippinene.

* Skjelvet førte til at en flere meter høy tsunamibølge slo innover kysten en time senere. Enkelte steder skal bølgen ha vært så høy som 6 meter.

* Myndighetene har opplyst at varslingssystemet for tsunamier ikke har virket på seks år på grunn av pengemangel.

* Blant stedene som er rammet, er Palu, en by med 350.000 innbyggere, samt Donggala, Sigi og Parigi Moutong, som tilsammen har 1,2 millioner innbyggere, og der katastrofens omfang ennå ikke er kjent.

* Antall registrerte omkomne har steget daglig siden skjelvet. Myndighetene bekreftet tirsdag at 1.234 personer er døde, de fleste i Palu. 799 er alvorlig skadet.

* Skjelvet førte til at mange bygninger raste sammen, blant annet hotellet Roa-Roa med åtte etasjer. Også en boligblokk har rast sammen. Begge ligger i Palu.

* Satellittbilder viser store ødeleggelser langs kysten, med sammenraste bygninger, skip som er kastet opp på land og brygger og broer som ligger i ruiner.

* Det er fortsatt kommet lite informasjon om situasjonen i mer avsidesliggende områder fordi veier er ødelagt og kommunikasjonsnettverk brutt. Ødeleggelsene gjør det også vanskelig å få nødhjelp frem.

* Indonesia ligger i et område som er svært utsatt for jordskjelv. I desember 2004 var øya Sumatra blant stedene som ble rammet av tsunamien som etterfulgte et kraftig jordskjelv. 220.000 mennesker døde, 168.000 av dem i Indonesia.

* I august mistet 505 mennesker livet i et kraftig jordskjelv på øya Lombok.

Kilde: AFP-DPA-AP