1. Nesten dødt løp

I natt lå den rødgrønne blokken hårfint foran den borgerlige, med ett mandat mer. Bare 0,3 prosentpoeng skilte de to blokkene (40,6 mot 40,3). Klokken seks manglet kun to valgdistrikt.

Det som uansett er sikkert, er at hverken de rødgrønne, som regjerer i dag, eller de borgerlige partiene har flertall alene.

Mellom blokkene skiller det nå rundt 30.000 stemmer, og resultatet vil være avhengig av utenlandsstemmene, som ikke vil være ferdig opptalt før onsdag.

Sverigedemokraterna, som ingen av de andre partiene vil gjøre seg avhengig av, er fortsatt på vippen.

Grafen viser mandatfordeling i natt.

Anders Wiklund/NTB scanpix

2. Sverigedemokraterna økte, men ble ikke nest størst.

Partileder Jimmie Åkesson utropte seg til valgvinner på partiets valgvake. Det innvandringskritiske partiet fikk 17,6 prosent oppslutning i årets valg, mot 12,3 for fire år siden. Ingen parti har vokst mer. SVTs valgundersøkelse viser at Sverigedemokraterna hentet flest velgere hos Moderaterna og Socialdemokraterna.

Men i sommer viste meningsmålinger at Sverigedemokraterna kunne bli både nest størst og største parti. Slik gikk det ikke. Både Socialdemokraterna og Moderaterna er større. Det var liten tvil om at Åkessons folk partifeller var skuffet og hadde håpet på et enda sterkere resultat.

Claudio Bresciani/NTB scanpix

3. Socialdemokraterna gjorde sitt dårligste valg på hundre år

Regjeringspartiet Socialdemokraterna, som regnes som en kjempe blant Europas arbeiderpartier, fikk en oppslutning på 28, 4. Det er det dårligste resultatet på hundre år, men likevel ikke så lavt som «sossarna» hadde fryktet.

Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven sa valgnatten at han blir sittende, tross opposisjonens krav om at han bør gå av. Han sa at det fortsatt er et par uker til Riksdagen trer sammen og at han vil la «det svenske maskineriet treske» inntil da. Statsministeren ba partiene samarbeide på tvers av gamle blokkgrenser.

Henrik Montgomery/NTB scanpix

4. Moderaterna falt kraftig, men vil likevel prøve å danne regjering.

Høyres søsterparti Moderaterna gikk kraftig tilbake i valget og har under 20 prosent oppslutning.

Partileder Ulf Kristersson mener likevel at statsminister Stefan Löfven bør gå av. Han sier at han vil sette seg sammen med partnerne i den borgerlige Alliansen (Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna) mandag morgen for å prøve å danne en ny regjering.

Jessica Gow/NTB scanpix

5. Opptur for småpartier

Mens de to største partiene mistet mange velgere, ble valgkvelden en opptur for flere av de små. Både Centerpartiet, Kristdemokraterna og Vänstern (som tilsvarer SV) gikk frem.

Centerparti-leder Annie Lööf kunne konstatere det beste valget for partiet på 30 år.

6. Men hvem skal styre Sverige?

Valgresultatet ble et thriller og ga ikke noe klart svar på hvem som vil danne regjering.

– Denne regjeringen har gjort sitt, den burde aldri ha tiltrådt til å begynne med, og nå skal den gå av, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson i natt.

– Det finnes ikke noe grunnlag for at jeg skulle gå av nå. Nå er det viktig å ha is i magen og å holde hodet kaldt, sa statsminister Stefan Löfven.

– Nå er det opp til Ulf Kristersson å bevise hvordan han har tenkt å bytte regjering: Velger han Stefan Löfven, eller velger han Jimmie Åkesson? Nå vil vi ha svar på det spørsmålet! sa Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson.

Åkesson har hele tiden gjort det klart at han vil ha noe igjen for å være fødselshjelper for en borgerlig regjering. Men Moderaterna og de andre Allianse-partiene sa før valget at de ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

7. Hva skjer nå?

Den nye nasjonalforsamlingen vil holde en avstemning om hvem som skal være statsministeren i løpet av de neste ukene. En regjeringssjef trenger ikke å ha et flertall bak seg, men kan ikke bli nedstemt.

Det store spørsmålet er hvordan Sverigedemokraterna vil stemme når Stefan Löfvens eller eventuelt Ulf Kristerssons navn kommer opp.

Hvis en statsminister blir nedstemt, vil talsmannen (tilsvarene den norske stortingspresidenten) sondere for å finne en ny, som må gjennom samme prosedyre. Hvis han/hun ikke lykkes gjennom fire runder, blir det nyvalg. Centerleder Annie Lööf sa i natt det kan ta uker og måneder før man får en avklaring.

– Står alle partilederne fast ved sine ord, kommer ikke landet til å få en regjering. Det kommer til å bli en enormt press på partilederne. Det kan bli både regjeringskriser og nyvalg om de ikke kommer overens, skriver kommentator Ewa Stenberg i avisen Dagens Nyheter.