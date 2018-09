I fjor døde tre barn under fem år pr. 1.000 fødte i Norge, mot ni barn pr. 1.000 fødte i 1990.

Det betyr at betyr at barnedødeligheten i Norge er redusert med nesten 70 prosent på 28 år, viser rapporten fra FNs barnefond (UNICEF), Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdensbanken.

Også på verdensbasis er barnedødeligheten synkende. Anslagsvis 6,3 millioner barn døde i fjor før de fylte 15 år, de aller fleste av dem av sykdommer som lett kunne ha vært forhindret eller kurert.