I en kort redegjørelse bekreftet hun at hun har bedt EU om å utsette brexit-datoen og at det var en beslutning har hun tatt med tungt hjerte.

– Det er med stor personlig beklagelse jeg har måttet gjøre dette, sa hun.

Theresa May la all skyld på politikerne for utsettelsen og sa hun var på folkets side:

– Dere skal vite at jeg er på deres side. Jeg forstår så inderlig godt hvor lei dere er. Av krangel, av utsettelser og kaos, sa hun.

– Nå er det på høy tid vi tar en avgjørelse.

Ingenting nytt

Men utover dette, var det lite nytt Theresa May meddelte nasjonen. Hun gjentok igjen sitt mantra: Det britiske parlamentet har ett valg: Det er å støtte hennes brexitavtale. Alternativet er ingen avtale.

– Altfor lenge har parlamentarikerne fortalt oss hva de ikke vil. Nå må de bestemme seg for hva de vil. Ved å stemme for min avtale, vil vi levere på det det britiske folk stemte for i folkeavstemningen, gjentok hun.

Hun gjentok også at alle andre alternativer ville føre til ny splittelse og bitterhet.

Tidligere på kvelden hadde Theresa May invitert alle opposisjonslederne til møte i statsministerboligen.

Men én nektet å delta på møtet: Labours Jeremy Corbyn.

Ultimatum fra EU

Onsdag ettermiddag bekreftet EU at britene vil kunne få en kort brexit-utsettelse. Men med ett viktig forbehold.

– En kort utsettelse av brexit-datoen, slik Theresa May ønsker, vil være mulig. Men det er under forutsetning at Underhuset godtar skilsmisseavtalen som er forhandlet frem, sa EU-president Donald Tusk til pressen i Brussel onsdag ettermiddag.

Dermed skapte Tusk i realiteten bare et nytt problem for Theresa May. For avtalen han sikter til, er allerede nedstemt to ganger i det britiske Underhuset.

Yves Herman/ Reuters/ NTB scanpix

Hvor blir det av brevet fra May?

Virginia Mayo / AP/ NTB scanpix

Torsdag samles stats- og regjeringssjefene i EU til sitt faste vårtoppmøte i Brussel. Men de planlagte temaene havner igjen nederst på agendaen og i skyggen av brexit.

For etter at Underhusets speaker mandag nektet Theresa May å stemme over brexitavtalen en tredje gang, oppsto både en konstitusjonell krise i London og ny fortvilelse i Brussel.

For nå ble det for alvor klart at Storbritannia ikke ville klare å få avtalen godkjent før fristen 29. mars, og at Theresa May måtte be om utsettelse.

Dette lovte Theresa May å meddele EUs toppledere i brevs form. I god tid før toppmøtet. Det varte og rakk. Men onsdag ettermiddag kom bekreftelsen: «Dear Donald», skriver hun -og bekrefter at Storbritannia ønsker en kort utsettelse til 30. juni.

Fakta: Derfor er det fullt brexitkaos Theresa Mays fremforhandlede skilsmisseavtale med EU ble godkjent og undertegnet i Brussel i november 2018. Avtalen er blitt stemt ned i Underhuset to ganger. Først i januar, deretter i begynnelsen av mars. May hadde egentlig tenkt å gi Underhuset en tredje sjanse i forkant av EU-toppmøtet, men forsøket ble stoppet Underhusets speaker, John Bercow. Speakerens krav var at en substansiell endring må til før avtalen kan komme opp til avstemning igjen. Ergo ble det klart at Theresa May ikke ville få avtalen igjennom før brexit-datoen den 29. mars. Og at hun derfor må be om en utsettelse av brexit-datoen.

Reuters/ NTB scanpix

Et nytt ultimatum

EU takket for brevet, og bekreftet at det er mulig. Men Donald Tusk velvilje utløste umiddelbart nye problemer.

Her er noen av dem:

Avtalen må altså godkjennes av det britiske underhuset før EU vil godta en utsettelse. Der har den fortsatt ikke flertall.

Der har den fortsatt ikke flertall. Avtalen må opp til avstemning før brexit-deadline, som er 29. mars -altså allerede i neste uke.

Flere EU-land signaliserte onsdag at de vil vurdere å nedlegge veto om ikke Storbritannia begrunner utsettelsen. Det bekreftet blant annet Frankrikes innenriksminister.

Flere EU-land mener at utsettelsen ikke kan vare lenger enn til midten av mai og før valget til Europaparlamentet.

Ekstra-ekstra toppmøte

Så om ikke det var nok: EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker frykter at europeiske ledere ikke vil klare å komme til enighet på denne ukens toppmøte. Et nytt toppmøte neste uke kan dermed bli nødvendig, ifølge Juncker.

– Mitt inntrykk er at det ikke vil bli tatt noen beslutning på toppmøtet denne uken, og at vi må møtes på nytt neste uke, sier Juncker.

Også Tusk åpner også for at lederne kan bli innkalt til et ekstra krisemøte neste uke hvis situasjonen krever det.

– Selv om håpet kan virke skrøpelig, til og med illusorisk, om at dette vil lykkes til slutt, så kan vi ikke gi opp, sa Tusk.

Og mer kaos i London

Og i London går det mot nye kaotiske dager. For nå har Labour krevd at representantene i Underhuset må samles til en krisedebatt om brexit.

Forespørselen ble fremmet av Labours skyggeminister for brexit, Keir Starmer.

Speaker John Bercow har gitt grønt lys, og dermed var det klart for en ny runde om saken i Parlamentet.

