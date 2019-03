Säpo: Russland og Kina er Sveriges største trusler

Russland pekes ut som «landet med et antagonistisk ansikt som har størst konsekvens for Sveriges sikkerhet» gjennom påvirkning og spionasje, ifølge rapporten som ble presentert torsdag.

Om Kina heter det at landet «driver aktiv etterretningsinnsamling mot økonomiske interesser, blant annet gjennom oppkjøp av selskap med ettertraktet teknologi og nettangrep. Det skjer i så stor utbredelse at det kan få konsekvenser for sikkerheten i Europa», skriver Säpo.

Säpo nevner ikke spesifikt kontroversen rundt det kommende 5G-mobilnettet og om hvorvidt Sverige bør kjøpe utstyr fra kinesiske Huawei til dette formålet. Säpo-sjef Klas Friberg konstaterer imidlertid i sitt forord i rapporten at «utviklingen innen for eksempel kunstig intelligens og 5G fører til nye muligheter, men også til at sårbarhet i viktige bedrifter fortsatt kommer til å være stor».

