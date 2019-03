FN: Antall terrorangrep øker i Mali

Det har også vært økning i antall terrorangrep rettet mot internasjonale styrker i Mali, sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse tirsdag.

Trusselen fra ekstreme islamistgrupper har spredt seg fra nord i Mali til sentralt i det vestafrikanske landet, noe som har gjort det utfordrende å få til fredsavtaler med de væpnede gruppene, ifølge FN.

– Til tross for en stor internasjonal innsats, har sikkerhetssituasjonen blitt verre etter en økning i antall terrorangrep, sa Guterres i en uttalelse sendt til FNs sikkerhetsråd tirsdag.

Planlegger besøk

I 2018 var det 237 terrorangrep i landet, mot 226 i 2017 og 183 året før, heter det i uttalelsen.

Sikkerhetsrådet planlegger et besøk til Mali denne måneden for å få et nærmere blikk på konflikten. Juni er siste frist for å utvide mandatet for de 14.000 soldatene som er en del av FNs fredsbevarende styrke MINUSMA. Sikkerhetsstyrken ble opprettet 25. april 2013.

Ifølge FN har 18 FN-soldater blitt drept og 77 såret i angrep de siste seks månedene.

Internasjonalt press hjelper

Selv om antallet angrep har økt, sier Guterres at det er fremdrift i samtalene om å få til en fredsavtale, hvor over 1.400 involverte er i forhandlinger. Han sier også at en ny administrasjon i den nordlige regionen er på vei til å etableres.

– Internasjonalt press, inkludert sanksjoner, har vært en viktig faktor for å få fart på prosessen, sier Guterres.

En fredsavtale ble signert i 2015 av regjeringen og væpnede grupper for å stabilisere landet, men økningen i antall terrorangrep viser at avtalen ikke har klart å stoppe islamistene.