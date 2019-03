De omkomne tilhørte en gruppe klatrere. En luftambulanse ble sendt til ulykkesstedet etter skredet tirsdag ettermiddag. På forhånd skal det ha vært sendt ut varsel om høy skredfare, skriver Sky News.

Ben Nevis ligger nær den skotske vestkysten og er med 1.344 meter over havet det høyeste fjellet i Storbritannia.

Redningshelikoptre og flere ambulanser ble sendt til området, og det skotske politiet samarbeidet med frivillige under redningsarbeidet.

Politiet sa først at tre mennesker hadde mistet livet, men kort tid senere ble antallet nedjustert til to. Tirsdag kveld er tallet igjen tre etter at en skadd person døde.

Ben Nevis er en populær turistattraksjon med rundt 125.000 besøkende hvert år, ifølge nettsidene til Visit Scotland.