Tallet er oppjustert etter at det ble oppdaget enda en død person da politiet hentet døde ut fra de to moskeene, opplyste politimester Mike Bush på en pressekonferanse søndag formiddag lokal tid.

Antall sårede er også oppjustert til 50.

– 35 er fortsatt innlagt på sykehus og tilstanden er kritisk for to av dem, sa Bush. Ifølge newzealandske medier er den ene av de to et barn.

Bush opplyste videre at de to personene som ble pågrepet i tillegg til Brenton Tarrant (28), er blitt løslatt og sjekket ut av saken.

– På nåværende tidspunkt er kun én person siktet for angrepene, sa Bush.

Politimesteren understreket at sikkerhetstiltakene rundt moskeene i landet vil fortsette inntil politiet ikke lenger mener det foreligger trusler.

Tarrant er foreløpig siktet for ett tilfelle av drap, men siktelsen kommer til å bli utvidet. Han ble varetektsfengslet lørdag.