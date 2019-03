May var mandag kveld i Strasbourg for å lande et avtaleutkast som skal stemmes over i London tirsdag kveld.

'Legally binding' changes to EU deal agreed https://t.co/4LgZ4qxmOg — BBC Politics (@BBCPolitics) March 11, 2019

Theresa Mays nestkommanderende, David Lidington har fortalt underhuset at de nye garantiene «styrker og forbedrer» brexitavtalen, i tillegg til å forbedre det fremtidige forholdet med EU, skriver BBC.

Men Lidington la ifølge BBC til at partene fortsatt forhandlet om øvrige tiltak.

I Strasbourg hadde May mandag kveld møter med EU-toppene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Opposisjonen kritisk

Labours skyggestatsråd med ansvar for brexit, Keir Starmer, spurte om noe som helst egentlig var endret, og uttalte ifølge BBC: «Folk vil bli skuffet når de ser detaljene».

Sky News har sitert Starmer på at kveldens avtale «ikke legger til noe» til det May fikk fremforhandlet i januar.

Steve Baker, som sammen med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg er blant hard-brexiterne, har uttalt til Sky News at hans reaksjon «er noe stoisk. Jeg er ikke særlig optimistisk for øyeblikket, er jeg redd».

Et av punktene som måtte klargjøres i denne runden er vilkårene for grensen mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

– Ingen nye forhandlinger

– Valget er enkelt: Det er denne avtalen, ellers kan brexit ikke skje i det hele tatt. La oss sørge for at Storbritannias uttrekning får en ordnet slutt. Det skylder vi historien, skriver EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker på Twitter.

Under pressekonferansen fikk Juncker oppfølgingsspørsmål om dette er siste mulighet.

– Jeg mener jeg var ganske tydelig. Det blir ingen nye forhandlinger, sier Juncker.

Han sier dette er så god en avtale det er mulig å komme frem til, og at man i politikk noen ganger må gi en andre sjanse.

– Men det blir ingen tredje sjanse, sier Juncker.

Hektisk diplomati

May ankom den franske byen Strasbourg rett før klokken 21.00. Og i motsetning til møtene som var vært de siste dagene, fikk hun en varm og hjertelig velkomst.

Parallelt med møtene i Strasbourg, er det også regjeringsmøter både i London og i Dublin.

Den irske regjeringen ble innkalt til møte mandag kveld, og den irske statsministeren Leo Varadkar avlyste en reise til USA i siste liten.

Trodde de hadde en avtale klar søndag

Etter det NTB kjenner til, var forhandlingsdelegasjonene i utgangspunktet enige allerede søndag. Så var planen at May skulle komme til Brussel mandag morgen for å gi sin velsignelse til enigheten sammen med Juncker.

Men søndagens enighet skal ha raknet så snart detaljene nådde hjem til London.

Dermed fortsatte det hektiske diplomatiet mandag, med nye utviklinger nærmest fra minutt til minutt.

Tilleggsdokument

Det EU og Storbritannia forhandlet seg fremt til, er et nytt tillegg til utmeldingsavtalen.

Dette tillegget er ment å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensen, som May ser på som hovedgrunnen til at et knusende flertall sa nei til avtalen da den kom opp til avstemning første gang i januar.

Men EU og Storbritannia har stått langt fra hverandre i diskusjonene.

På britisk side ble situasjonen så sent som mandag formiddag beskrevet som «fastlåst».

Brexit-finalen -dag for dag

Tirsdag skal altså Underhuset stemme over Mays reforhandlede brexit-avtale.

Derom Underhuset stemmer for avtalen, vil Storbritannia gå ut av EU 29.mars.

Blir avtalen stemt ned, skjer følgende:

Da får Underhuset ytterligere to muligheter til å stemme over veien videre:

Dagen etter, den 13. mars , skal det stemmes over om Storbritannia skal forlate EU uten avtale.

, skal det stemmes over om Storbritannia skal forlate EU uten avtale. Dersom den stemmes ned, skal man den 14. mars stemme over om hele brexit-prosessen skal utsettes.

Overveier plan B

Samtidig svirrer ryktene om at May kan gå inn for en mulig plan B.

Ifølge avisen The Times går den alternative planen ut på å holde en avstemning om hvilke endringer Underhuset krever i avtalen for å kunne godkjenne den.

Tanken er ifølge The Times' kilder at et klart budskap fra Underhuset om hva flertallet er villig til å støtte, vil øke presset på EU i forhandlingene.

EU krever klarhet

Heller ikke EU er fremmed for denne tanken. Da EUs president Donald Tusk møtte May i slutten av februar, skal han nemlig ha fortalt henne at klarhet fra britisk side er akkurat det EU trenger nå.

Etter det NTB kjenner til, var EU-presidentens budskap at May må legge frem et forslag hun kan «bevise» at vil få flertall.

– Vi vil at Storbritannia skal vise kortene først denne gangen, forklarte en EU-kilde etter møtet.