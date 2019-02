USA og president Donald Trump økte forsvarsbudsjettet med 40,2 milliarder dollar i 2018. Det utgjør 45 prosent av den globale veksten i militærutgifter.

Prosentmessig vokser imidlertid Kina og Xi Jinping raskere.

President Vladimir Putin og Russland sliter med å henge med på et kappløp han selv var med på å starte, og er i ferd med å bli plassert av India.

Dette er noen av de viktigste utviklingstrekkene i den siste oversikten over militærbalansen i verden i 2019, som ble presentert av International Institute for Security Studies (IISS) i München fredag.

Nr. 1: USA står for nesten halve forsvarsveksten

USA driver opp den globale utgiftsveksten, konkluderer forskerne bak «The Military Balance 2019» i sin blogg.

Veksten i USAs militærutgifter i 2018 er like stor som Tysklands samlede forsvarsbudsjett.

Militærveksten til USA er dobbelt så stor som Russland og Kina tilsammen.

Nr. 2: Kinas militære vokser raskest

– Kina er blitt den største trusselen mot amerikanske interesser og våre allierte i Japan, Taiwan, Filippinene og Indonesia, sa den amerikanske admiralen Philip Davidson i Senatet denne uken.

Kinas brukte 168,2 milliarder dollar på våpen og soldater i 2018, en vekst på 11,8 prosent.

Sett med vestlige øyne får dessuten Kina mer igjen i form av teknologi for hver yuan de bruker på våpen.

Dette førte til at Kina i 2018 fikk sine første hangarskip, nye kryssermissiler av Renhai-klassen og J-20 kampfly.

Kineserne fikk også kjøpe russernes kanskje mest vellykkede nye våpen: Bakke-til-luft missilsystemet S-400.

På den andre siden: Kina bruker om lag 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt, noe som er mindre enn USA, Saudi-Arabia, Russland, India, Storbritannia og Frankrike.

«Kina utgjør trolig en større utfordring enn Russland, siden landet innfører stadig mer avanserte militærsystemer og øker styrkenes mulighet til å operere i avstand fra hjemlandet», heter det i rapporten fra tenketanken IISS.

Nr. 3: De nye våpnene til Saudi Arabias sjeiker

Saudi-Arabia økte forsvarsbudsjettet med 8,1 prosent til 82,9 milliarder dollar i 2018.

Det er nesten fire ganger mer enn Israels militærutgifter.

Veksten viser at de største landene i Midtøsten ruster opp for å posisjonere seg for en helt ny situasjon dersom Trump gjør alvor av sine løfter om å trekke seg ut.

Sjeikenes løfte om storkjøp av amerikanske våpen blir sett på som en av årsakene til at Trump reagerte forsiktig på drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi i konsulatet i Istanbul.

Amerikanske medier hevdet i forrige uke at Saudi-Arabia har gitt amerikanske våpen til militante grupper i Jemen med tilknytning til terrorgruppen Al Qaida.

Nr. 4: Russland i ferd med å falle etter

Etter flere år med en kraftig vekst, viser IISS-rapporten at Russland faller etter.

Stagnasjon, lav oljepris og manglende økonomiske reformer gjør at president Vladimir Putin ikke er i nærheten av kunne svare på veksten i forsvarsbudsjettene til USA og NATO.

Samtidig fremhever forskerne at tallene til Russland, er usikre, siden en stor del av militærutgiftene er hemmelige.

I likhet med Kina har dessuten russerne fordelen av at deres nye våpensystemer, jagerfly og stridsvogner koster en brøkdel sammenlignet med nytt utstyr de vestlige landene kjøper.

Nr. 5: India frykter krig på to fronter

«Verdens største demokrati» India økte militærutgiftene til 57,9 milliarder dollar og vil passere Russland i år eller neste år.

Indias statsminister Narendra Modi begrunner veksten med trusselen om en «tofront-krig» med den gamle rivalen Pakistan, og et stadig mer aggressivt Kina i sørøstlige Asia.

Konflikten mellom India og Pakistan er blitt ekstra farlig, etter at 44 soldater ble drept i en bilbombe i Kashmir, noen uker før landet har valg.

– Tiden for å snakke om fred er over. Jeg tror det er på tide å lære dem en lekse, sa den indiske lederen i delstaten Punjab.

De europeiske NATO-landene bruker mer enn Kina og Russland

Forsvarsutgiftene til de europeiske NATO-landene økte med 4,2 prosent i 2018 til 264 milliarder dollar.

Det betyr at NATO-landene i Europa bruker mer på militærutgifter enn Kina og Russland tilsammen.

«Det tilsvarer det nest største forsvarsbudsjettet i verden», påpeker forskerne i sin rapport.

IISS-analysen viser at bare fire av de 27 europeiske NATO-landene, brukte den symbolske 2-prosentsgrensen som både Trump, NATO-landene og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg satt som et langsiktig mål i Wales i 2014: Estland, Hellas, Litauen og Storbritannia.

De 27 NATO-landene i Europa måtte ha brukt 112 milliarder dollar mer i år for å nå dette målet, ifølge IISS.

På verdensbasis økte forsvarsbudsjettene med nesten 2 prosent i 2018 tilsammen 1670 milliarder dollar.