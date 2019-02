Bare én person kunne koden til kryptovaluta verdt 1,7 milliarder kroner. Da han døde, ble det krise.

Vekslingstjenesten QuadrigaCX opplyser at den ikke er i stand til å betale ut pengene til dem som eier, fordi de ikke får tilgang til det virtuelle hvelvet, skriver Gizmodo. Problemet er at grunnleggeren Gerald Cotten plutselig døde på reise i India, og ingen andre kan de nødvendige kodene for å frigi pengene.

Et relativt lite beløp, en slags kassabeholdning av penger som var i jevnlig omløp, er tilgjengelig. Brorparten av midlene var imidlertid langtidsplassert i et elektronisk hvelv, og nå er altså den eneste «nøkkelen» borte.

Cotten «hadde eneansvaret for håndteringen av midler og mynter», skriver enken Jennifer Robertson i en rettslig erklæring. Hun erkjenner at QuadrigaCX skylder kundene innskudd for til sammen 203 millioner dollar. Det tilsvarer drøyt 1,7 milliarder kroner etter dagens kurs. Brorparten av pengene som nå er utilgjengelige, er i den mest kjente kryptovalutaen bitcoin.

Robertson sier hun har ektemannens PC, men hun har ikke passordet. Selskapet har leid inn sikkerhetseksperter, men de har ikke klart å komme seg inn på maskinen. Cotten har heller ikke etterlatt seg noen papirer som dokumenterer virksomheten.