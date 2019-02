Ny propaganda-app skal lære folk om Xi Jinpings ideologi. Den har gått rett til topps i Kina.

For de av Xi Jinpings tilhengere som måtte føle seg rustne i lederens ideologi, er det kommet et hendig nytt hjelpemiddel.

I januar lanserte kinesiske myndigheter appen Xuexi Qiangguo, som direkte oversatt betyr «studium av sterke land». Appen fungerer som en nyhetsplattform med artikler, videoklipp og dokumentarer om den politiske filosofien til Kinas leder.

Skal man tro tallene, er det stor appetitt for den slags stoff i Kina: Appen er allerede blitt den mest nedlastede på kinesisk App Store, ifølge South China Morning Post (SCMP).

Fred Dufour, Pool via Reuters / NTB scanpix

Obligatorisk poengsystem

Xuexi Qiangguo har allerede tatt over for sosiale medieplattformer som WeChat og TikTok, skriver avisen.

For å benytte seg av appen må brukere logge inn med sitt eget navn og mobilnummer. Deretter kan man tjene seg opp studiepoeng ved å lese og kommentere på artikler, eller man kan ta tester om Xis politikk.

«Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesiske kjennetegn for en ny æra», er det offisielle navnet på presidentens politiske teori, som ble presentert på kommunistpartiets kongress i 2017.

Appen er laget for å sikre at særlig partimedlemmer er grundig skolert i tankegodset. For dem er det nemlig obligatorisk å logge inn daglig.

Ved hjelp av poengsystemet kan myndighetene forsikre seg om at alle partimedlemmer bruker appen og forbedrer sin poengscore hver dag, skriver Hongkong-avisen SCMP.

Andy Wong, Ap / NTB scanpix

Skal bli en super-app

Xuexi Qiangguo-appen beskrives som en «super-app» som gir brukere tilgang til en rekke tjenester på ett og samme sted.

På den måten skal den utfordre konkurrenter som den populære meldingstjenesten WeChat, Kinas svar på Whatsapp. Brukere kan sende hverandre Snapchat-lignende, midlertidige meldinger, holde videokonferanser og lenke opp kontoen sin til digitale betalingstjenester.

Det er også varslet at en ny funksjon etter hvert skal gi brukere mulighet til å bytte inn poeng mot gaver.

Beijing bekymret for sosiale medier

Kinesiske myndigheter jobber hardt for å tilpasse det statlige propagandaapparatet til sosiale medier.

Under et partimøte i januar skal Xi ha advart mot faren for opprør og dissens, dersom den økonomiske veksten avtar. Noe av det som bekymrer Beijing, er at unge kinesere skal eksponeres for budskap og innhold i sosiale medier som ikke harmonerer med myndighetenes offisielle kommunikasjon.

I en ny mediestrategi partiledelsen la frem noen dager senere, fremheves «nye medier» og mobil som områder med høy prioritet.

Petar Kudjundzic, Reuters / NTB scanpix

– Tar monopol på samtalen

Den siste tiden har myndighetene slått ned på flere populære brukere av tjenester som WeChat og Weibo, Kinas svar på Whatsapp og Twitter.

Særlig såkalt «self-media», som kineserne kaller uavhengige innholdsprodusenter i sosiale medier, granskes av sensurmyndighetene for å spre uetisk, falskt eller kontroversielt innhold.

I januar slettet myndighetene mer enn 9000 apper fra det kinesiske nettet for å luke ut det de mener er upassende innhold.

Samtidig er mange statlige ansatte, som politifolk i flere kinesiske provinser, pålagt å følge og like arbeidsgivernes egne profiler.

– Rommet for ikke-offisielle mediestemmer krymper, sier professor Alfred Wu ved Lee Kuan Yew School of Public Policy i Singapore til SCMP.

– Offisielle kanaler har tatt monopol på alt som handler om politikk og aktuelle saker, mens andre kun kan skrive om relasjoner, astrologi og andre myke temaer.

Florence Lo, Reuters / NTB scanpix

Rekrutterer unge SoMe-spesialister

Flere statlige organer skal dessuten ha drevet sosiale medie-profiler under falske dekknavn.

Én populær bruker, som i tre år gikk under navnet Chang An Jian, skal i virkeligheten ha vært drevet av et team av spesialister født på 1980- og 90-tallet.

Ifølge SCMP har Beijing rekruttert og trent opp unge mennesker til å lage propagandainnhold der tonen er tilpasset et yngre og mer teknologivant publikum.

Ifølge en anonym konsulent er følelser det viktigste virkemiddelet:

– Det første vi tenker på er: Når vi folks hjerter nå?

