CNN: Misfornøyd Trump vil undertegne budsjettkompromiss

Ifølge to kilder nær presidenten som CNN har snakket med, er Trump ikke spesielt glad for å undertegne kompromisset, men han gjør det for å unngå en ny nedstengning av deler av statsapparatet.

Demokratene og Republikanerne i Kongressen har blitt enige om en ny avtale om grensesikkerhet. Den innebærer mer penger til å sikre grensa mot Mexico, men mye mindre enn Trump ønsker seg.

Presidenten ville ha 5,7 milliarder doller, men får om lag 1,4 milliarder dollar i stedet.

Avtalen må vedtas av Kongressen og undertegnes av president Trump senest fredag for at USA skal unngå en ny såkalt shutdown.