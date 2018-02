Gjerningsmannen utløste brannalarmen. Så skjøt han elevene i gangene.

Elever og lærere forteller om et mareritt som varte i flere timer da en væpnet mann tok seg inn på en Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida onsdag ettermiddag. Småbyen Parkland ligger en liten times kjøring nord for Miami.

– Vi hørte brannalarmen og gikk ut av klasserommet. Da vi kom til trappen fikk vi beskjed av en sikkerhetsvakt om at det var en «code red», fortalte lærer Melissa Falkowski til TV-stasjonen MSNBC.

Lærere og elever på amerikanske skoler trener på hva de skal gjøre når det kommer en «code red» – som betyr at skyting pågår.

– Vi har drillet på dette mange ganger. Vi skal låse klasserommet og gjøre oss usynlig, sa Falkowski.

Hun snudde og tok med seg elevene tilbake til klasserommet. Der gjemte de seg i et skap i over en halv time, før politiet tok seg inn. Andre elever fortalte at de ventet i to timer for de slapp ut, og beskrev grusomme scener med mye blod og skadede og døde medelever og lærere.

– Vi har øvd og øvd på dette. Ingen kunne gjort noe bedre. Og likevel er 17 mennesker døde. Nå må kongressen eller regjeringen fikse dette problemet, sa Falkowski med skjelvende stemme.

Trøbbel og truende adferd

Etter hvert ble en 19 år gammel mann arrestert rundt halvannen kilometer fra skolen. Ifølge sheriffen i Broward County Scott J. Israel ble 12 av ofrene funnet døde inne i skolebygningen. To ble funnet utenfor skolen. Et siste offer ble skutt på et gatehjørne et stykke unna. I tillegg to døde personer på sykehus av skadene.

Den mistenkte gjerningsmannen er en tidligere elev ved skolen. Han er identifisert som Nikolas Cruz, en 19 år gammel mann. Israel bekreftet onsdag kveld at Cruz ble utvist fra skolen nylig av disiplinære årsaker.

Naboer og bekjente beskrev Cruz som en ungdom med problemer, som postet bilder av våpen og døde dyr på sosiale medier og truet medelever. En av lærerne hans da han gikk på skolen, Jim Gard, sa til The New York Times at det kom flere bekymringsmeldinger på tenåringen.

Ifølge en tidligere nabo er han adoptert, og har en bror. Hun fortalte også at moren ved flere anledninger måtte tilkalle politiet på grunn av sønnens oppførsel.

Mareritt på video

Flere av studentene holdt kontakten med foreldrene sine mens de gjemte seg. Noen tok også video av hendelsen. På filmene hører man livredde elever skrike og lyden av mange skudd. En av ungdommene fortalte til Fox News at de så blod og skadede eller døde mennesker i skolegangene da de ble evakuert.

– Det er dette jeg har fryktet og som jeg har bedt om ikke skal skje hver morgen jeg har stått opp, sa skoleinspektør Robert Duncie.

Politiet gjennomsøkte skolen for å forsikre seg om at alle var evakuert. De døde ble liggende i skolebygget i flere timer mens politiet jobbet med identifisering og kontaktet pårørende. Nervøse foreldre samlet seg i gatene rundt skolen, mens elevene ble fraktet til et hotell der mange ble avhørt.

Parkland High School er den største i Boward County med ca. 3000 elever.

Dette er den 12. skytingen på amerikanske skoler siden nyttår, ifølge NBC News.

Her er de verste skyteepisodene i USA de siste ti årene. To av dem skjedde i fjor høst.

Gjemte seg i skapet

Tidligere på dagen hadde elever og ansatte på skolen gjennomført en brannøvelse der brannalarmen ble utløst. Like før skytingen startet ble brannalarmen utløst igjen.

Ifølge sheriff Israel utløste gjerningsmannen brannalarmen nok en gang for å få elevene til å komme ut fra klasserommene. Ifølge politiet er det ting som tyder på at angrepet var godt planlagt.

Skoleelev Gabriela Figueroa fortalte til TV-stasjonen NBC News at hun gjemte seg i et skap sammen med venner.

Over halvparten av alle som står bak masseskytinger i USA, har én ting til felles.

– Vi gråt hysterisk og var livredde. Det var en fryktelig skremmende opplevelse, sa Figueroa.

Figueroa klarte å ringe sin mor og fortelle hva som hadde skjedd mens hun satt i skapet.

– Hun var fryktelig opprørt, og kom til skolen umiddelbart, fortalte skoleeleven.

Ble konfrontert om våpenlover

Den mistenkte ble pågrepet i Coral Springs like ved skolen. TV-kanalenes helikoptre fulgte politibilen med den mistenkte helt frem til politistasjonen, og viste bilder av at han ble ledet inn i bygningen – nå iført en sykehusskjorte.

Skoleinspektøren sa at alle skoler i hans distrikt har politivakthold i skoletiden, og at det var politi til stede på Stoneman.

Floridas guvernør, Rick Scott, sa på en pressekonferanse onsdag kveld at delstaten vil gjøre alt for å hjelpe ofrene.

– Hver gang dette skjer tenker man «hva om det hadde vært min familie», sa Scott.

– Jeg er rasende. Hvordan kunne dette skje i dette landet? I vår stat? Dette er ren ondskap, sa Scott.

Flere av journalistene spurte republikaneren om våpenlovene var strenge nok. Gjerningsmannen skal ha hatt en halvautomatisk rifle, en såkalt AR-15. Dette er våpentypen som blir brukt i de fleste masseskytingene i USA.

Scott ville imidlertid ikke svare på spørsmålet. Mange av de amerikanske TV-ankrene og analytikerne brukte kvelden på å snakke indignert om USAs våpenlover. Likevel var det ingen som trodde at denne hendelsen ville endre noe.

President Donald Trump sendte onsdag kveld norsk tid ut en kondolanse på Twitter, men har ikke kommentert hendelsen ut over dette.