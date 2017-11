Senatet i Australia sier ja til likekjønnet ekteskap

43 senatorer stemte for, mens 12 stemte imot. Loven er ventet å bli godkjent i representantenes hus i løpet av de kommende ukene, skriver AFP.

De fleste politikerne skal ha blitt enige om å følge det australske folks ønske. 15. november kom resultatene fra folkeavstemningen, som viste et klart flertall for ja til likekjønnet ekteskap.

Labors leder i senatet, Penny Wong, kaller godkjenningen en historisk dag for alle australiere.

– I dag har vi nådd et gjennombrudd med en bemerkelsesverdig prestasjon og en historisk begivenhet. La oss ta en kort pause for å reflektere over hva vi er en del av, sa hun ifølge ABC News.