Den sittende statsministeren kan sikre seg sin tredje periode på rad – den fjerde totalt – i nasjonalforsamlingsvalget søndag.

–Vi velger ikke bare partier, ikke bare regjering, ikke bare en statsminister, men en fremtid for alle, sa Orbán like etter at han avla stemme ved 7.30-tiden lokal tid i Budapest.

–Dette er et seriøst land, et stort land, dette er et land som har stått opp for seg selv når det trengs, så vi kan stole på folket – jeg vil akseptere deres beslutning, sa han videre.

Storfavoritt

Meningsmålinger har helt fram til valgdagen pekt mot seier for alliansen mellom Orbáns parti Fidesz og kristeligdemokratene KDNP.

Håpet for opposisjonen er å unngå at Orbán sikrer seg såkalt «superflertall» med to tredeler av de til sammen 199 setene i nasjonalforsamlingen. Da vil han igjen få makt til å endre grunnloven, noe han også gjorde etter valget i 2010.

Flere av endringene har satt ham på kollisjonskurs med EU. Blant har Orbán fått kritikk for å gjennomføre endringer som har svekket medienes og domstolenes uavhengighet. Mellom 2011 og 2013 gjennomførte han også en reform i valgloven, slik at valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

Ved forrige valg, i 2014, havnet Orbáns allianse akkurat under grensen for «superflertall», og de sitter i dag med 131 seter.

Høy deltakelse

At det foreløpig ser ut til å være relativt høy valgdeltakelse, kan være et positivt tegn for opposisjonen, ifølge analytikerne. Ved 11-tiden lokal tid hadde i underkant av hver tredje stemmeberettigede avlagt stemme.

–Det er helt sikkert at lav deltakelse kun ville vært i favør av Fidesz og deres svært lojale velgere. Opposisjonens politikere er med rette glade for høy deltakelse, men det avgjør fortsatt ingenting, sier valganalytiker Gabor Gyori.

Opposisjonen i landet er imidlertid delt, og utgjør derfor ingen stor trussel mot den sittende regjeringen. Det nest største partiet er sosialistpartiet MSZP, som fikk 29 seter i forrige valg, mens det tredje største er ytre høyre-partiet Jobbik, som fikk 24.

På meningsmålingene før valget i år har Jobbik, som ligger an til å få 21 prosent, passert MSZP, som ligger an til å få 19 prosent.

Innvandringskritisk

Orbán er populær i Ungarn, og kan vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet, men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

I sin siste valgkamptale lovte Orbán å beskytte ungarerne mot innvandring.

– Migrasjon er som rust som sakte, men sikkert vil fortære Ungarn, sa han fredag.

Han har også vært svært kritisk til «Brussel» i løpet av valgkampen, men uttalte nylig at det er en misforståelse at han mener EU er en fiende.

–EU er ikke i Brussel, EU er i Berlin, i Budapest, i Warszawa, i Praha, i Bucuresti. EU betyr ikke Brussel, det er nasjonenes hovedsteder til sammen, sa Orbán.