Ungarerne til urnene

Meningsmålinger har helt fram til valgdagen pekt mot seier for alliansen mellom Orbáns parti Fidesz og kristeligdemokratene KDNP. Det åpner for at Orbán kan klare å skaffe seg to tredelers flertall i nasjonalforsamlingen og dermed makt til å endre grunnloven, noe han også gjorde etter valget i 2010.

Statsministeren kan vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet, men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

I sin siste valgkamptale lovte Orbán å beskytte ungarerne mot innvandring.

– Migrasjon er som rust som sakte, men sikkert vil fortære Ungarn, sa han fredag.