Norge lover Colombia opptil 400 millioner kroner i årlig regnskog-støtte

Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) og president Juan Manuel Santos tirsdag under et besøk i Amazonas. Statsministeren sier hun er fornøyd med tiltakene landet har satt i gang for å stanse avskoging innen 2030, men legger ikke skjul på at det finnes utfordringer.

– Det er ingen tvil om at økningen av ulovlig avskoging i områder FARC har hatt kontroll over etter fredsløsningen er et lite tilbakeslag. Men sånt skjer når man faktisk oppnår et annet mål, nemlig fred. Og da er det desto viktigere å få fortgang i dette arbeidet. Men du kan ikke la være å skape en god sikkerhetssituasjon for å forhindre at regnskogen brennes ned, da må du ha andre systemer på plass, sier Solberg, sier Solberg til NTB.

Tore Meek / NTB scanpix

Urfolk får mer selvstyre

Under besøket i Amazonas undertegnet president Santos et dekret som gir urfolket i området mer selvstyre, noe de har kjempet for i over 20 år. Over halvparten av colombiansk Amazonas ligger i urfolkets territorium

Bevaring av regnskog er et viktig og effektivt tiltak i kampen mot global oppvarming og klimaendringer, og menneskene som bor her blir ofte betegnet som «regnskogens voktere».

– Å gi urfolket mer makt og samtidig sikre at deres landområder respekteres, er en av de beste måtene å verne om Amazonas på, heter det i en uttalelse fra Statsministerens kontor.

– Kan holde igjen midler

Dersom Colombia lykkes i å redusere avskogingen i landet, vil Norge bidra med opptil 400 millioner kroner årlig frem til 2025, med mulighet for forlengelse til 2030.

– Når de målene sine, så får de utbetalt pengene. Hvis ikke, får de ikke penger. Vi har alltid stått på den linjen. Det er også derfor vi har hatt noen år med mye penger til Brasil, mens vi andre år har holdt igjen, sier Solberg.

Klimaminister Ola Elvestuen (V), som også er med på statsbesøket til Colombia, sier han håper dette er en modell som også kan brukes mot andre land.

Tore Meek / NTB scanpix

Viktig samarbeidspartner

– Norge er vår viktigste samarbeidspartner i det vi føler er et stort ansvar, og er pr. nå involvert i alle de gode tiltakene vi har iverksatt, sier Santos til NTB.

Detaljene i den nye avtalen vil bli forhandlet frem etter høstens valg i Colombia, og Elvestuen håper det gode samarbeidet vil fortsette. Miljøministeren sier han er imponert over bredden i tiltakene Colombia så langt har innført.