Siden Trump ble president har 44 mennesker forlatt administrasjonen og kontorene rundt

Det har vært voldsom gjennomtrekk i Det hvite hus siden Donald Trump tok over roret. Ministre og andre ansatte i sentrale roller har fått sparken eller gått selv.

Sist ut er den nylig avgåtte ministeren for saker som angår krigsveteraner, David Shulkin, som fikk sparken onsdag kveld og ble erstattet av Trumps egen lege.

Han er langt ifra den første som har forlatt Trump-administrasjonen.

To måtte gå etter 11 dager

Allerede 11 dager etter at Donald Trump ble tatt i ed som USAs president, måtte den første ut. Sally Yates, daværende justisminister, fikk sparken da hun nektet å innføre den første versjonen av Trumps omstridte innreiseforbud.

Hun deler den tvilsomme æren av å ha det korteste oppholdet i Trump-administrasjonen med tidligere kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci. Han fikk jobben 21. juli 2017 og forlot Det hvite hus allerede 31. juli.

Bakgrunnen for det korte oppholdet skal ha vært stabssjef John Kelly som skulle få starte med blanke ark.

Blant dem som har forlatt Trumps rekker er det David Shulkin som til nå har vært med lengst. Han var i jobben i 432 dager etter at Trump kom til makten.

Hope Hicks, kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, har ifølge CNN sagt opp, men det er ikke fastsatt en dato for hennes avgang. Hun har også vært med fra starten og ender dermed opp med en lengre periode enn Shulkin.

Minst 11 har fått sparken

Av de 44 som har forlatt jobben sin i eller rundt Det hvite hus, har 11 fått sparken.

I tillegg er det flere på CNNs liste som forlot jobben av ukjente årsaker – med andre ord kan det være flere som har fått sparken.

Blant dem som har fått sparken er sistemann ut, David Shulkin. Så sent som i juni skrøt Donald Trump av at Shulkin aldri skulle få høre den kjente linjen «you’re fired» fra USAs president.

– Vi vil aldri måtte si disse ordene til David, det er helt sikkert, sa presidenten ifølge The New York Times.

Manuel Balce Ceneta / TT / NTB scanpix

Sentrale og dramatiske avganger

På listen over de tidligere ansatte i og rundt Trump-administrasjonen står det flere sentrale navn. Blant annet har hele fem ministre blitt byttet ut.

Av kjente navn på listen er nok Steve Bannon, Trumps sjefstrateg under valgkampen, den mest profilerte. Han var regnet som én av Trumps aller nærmeste helt til han fikk sparken etter at den uoffisielle og omdiskuterte boken Fire And Fury ble gitt ut.

I senere tid har han reist rundt i Europa og talt foran flere høyreradikale politiske partier som Sverigedemokraterna.

Også forholdet mellom Trump og den tidligere utenriksministeren Rex Tillerson har vært mye omtalt. De to skal ha vært uenige fra dag én.