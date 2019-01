Mange av gjestene på hotellet i Nairobi er blitt alvorlig skadet i det som omtales som en selvmordseksplosjon. Seks av syv etasjer i bygningen er nå sikret.

Det melder den kenyansk radiostasjonen Hot 96 FM Kenya, som siterer den nasjonale politisjefen Joseph Boinett.

Tidligere tirsdag meldte avisen The Star at minst tre personer var drept i angrepet i Kenyas hovedstad. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Ifølge nyhetsbyrået AFPs fotograf på stedet, skal minst fem være drept i angrepet. Ubekreftede meldinger antyder imidlertid langt høyere dødstall. Nyhetsbyrået Reuters setter tallet på drepte til minst sju.

Den ytterliggående grupperingen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet, som ifølge kenyansk TV håndteres som et terrorangrep. Opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Selvmordsbombe i lobbyen

En selvmordsbomber var blant dem som angrep Hotell- og kontorkomplekset, sier politisjef Joseph Boinnet.

– Angrepet var en koordinert operasjon som inkluderte en selvmordsbombe i lobbyen i hotellet, sa Boinett i en TV-sendt uttalelse.

Ifølge Nairobinews går sykehusene i området ut og ber om at frivillige melder seg for akutt bloddonering.

Femstjerners hotell og kontorlokaler

14 Riverside er et stort kompleks med kontorer, femstjernershotellet DusitD2 og parkanlegg i bydelen Westlands nord i Nairobi.

Journalister på stedet og flere brukere på Twitter melder om kraftig skuddveksling og flere høye eksplosjoner.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitrer en person som befinner seg i bygningskomplekset.

Ekstremistgruppe har påtatt seg ansvaret

Noen av angriperne befinner seg fremdeles inne i hotellet i Nairobi, bekrefter kenyansk politi klokken 17.

Det opplyser politisjef Joseph Boinett, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Det er tidligere kommet ubekreftede meldinger om at seks angripere ble sett på vei inn i bygningen i 14 Riverside, som huser luksushotellet DusitD2 og en rekke kontorer.

Ekstremistgruppen al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Ifølge BBCs journalist Ferdinand Omondi skal det være snakk om minst fire angripere, men det er ikke kjent hvem dette er det.

Ifølge nyhetskanalen blir folk eskortert vekk fra området av tungt væpnet politi. Flere skal være dekket av blod.

Norfund har kontor i bygget

Ifølge VG har det norske investeringsfondet Norfund kontor i bygningskomplekset som er angrepet.

Selskapet bekrefter at alle ansatte er gjort rede for.

– Vi kan bekrefte at Norfunds kontor i Nairobi er i den bygningen som i dag ble utsatt for et angrep. Alle våre lokalt ansatte er gjort rede for og ingen norske ansatte var til stede under hendelsen. Det er utrolig trist at Nairobi er blitt utsatt for en slik hendelse igjen og våre tanker går til de som er berørt, skriver kommunikasjonsansvarlig Inger B.A. Nygård i en epost til Aftenposten.

Pressetalsperson Kari Wollebæk i UD sier de jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Ambassaden har sendt ut informasjon på sms til registrerte norske borgere i Nairobi. Norske borgere i Nairobi bør unngå området, følge med på nyhetssendinger og lytte til råd fra lokale myndigheter, sier hun.

Islamistgruppe tar på seg skylden

Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab påtar seg ansvaret for det pågående angrepet mot et hotell- og kontorkompleks i Nairobi.

En talsmann for den somaliske væpnede gruppen sier til Al Jazeera at de «har en pågående operasjon i Nairobi».

Ifølge kenyansk TV håndteres hendelsen som et terrorangrep. Det er uklart hvor mange angripere det er, men det antas å dreie seg om minst seks personer. Ifølge ubekreftede kilder har minst én person blitt drept.

– Vi har kalt ut medlemmer av terrorenheten og kriminalpolitiet, sier politiets talsperson Charles Owino til The Star.

Sårede

BBCs journalist tvitrer også at flere sårede blir geleidet bort fra området Det samme tvitrer flere andre fra området.

– Det pågår et angrep her, jeg hører kraftige eksplosjoner og skuddveksling, tvitrer en annen.

– Det var en bombe, det er mye skyting, hvisker en mann som AFP har fått kontakt med på et kontor i bygningskomplekset.

Også fra nyhetsbyråets kontor rundt 5 kilometer unna ble det hørt eksplosjoner ved hotellet.

Fakta: Alvorlige angrep i Kenya: 2019: Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for det pågående angrepet mot et hotell- og kontorkompleks i hovedstaden Nairobi 15. januar. Minst tre er drept. 2015: 2. april gikk fire væpnede menn til angrep mot høyskolen Garissa University College. 148 personer ble drept, i tillegg til angriperne. Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab tok på seg ansvar for angrepet. 2014: Den islamistiske opprørsgruppen al-Shabaab sier den sto bak angrepet 22. november på en buss i Kenya, der 28 passasjerer ble drept. Angrepet var rettet mot alle som ikke var muslimer. 2013: Flere gjerningsmenn stormet kjøpesenteret Westgate i Nairobi 21. september. Det tre dager lange angrepet kostet livet til rundt 70 mennesker. Al-Shabaab tok på seg skylden. 1998: I Kenyas hovedstad, Nairobi, eksploderte en kraftig bombe i en bygning like ved den amerikanske ambassaden i 1998. Minst 40 personer ble drept. Samtidig eksploderte en tilsvarende bombe i nærheten av den amerikanske ambassaden i Tanzanias hovedstad, Dar-es-Salaam. I alt mistet 230 personer livet ved de to eksplosjonene. Al-Qaida tok på seg ansvaret. Kilde: NTB

Nær Westgate-kjøpesenteret

I september 2013 ble 67 mennesker drept da den ytterliggående somaliske islamistgruppen al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligge i det samme området av Nairobi.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier som ble drept.

Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya, men det er ikke kjent hvem som står bak tirsdagens angivelige angrep.

