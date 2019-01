De anklager hverandre for å være enten dagdrømmere og dommedagsprofeter.

Tirsdag skal Underhuset stemme over skilsmisse-avtalen som statsminister Theresa May har forhandlet frem med EU. I desember ble avstemningen avlyst i siste liten fordi statsministeren innså at den ville bli nedstemt. Mange tror det samme vil skje neste uke.