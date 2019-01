Tirsdag kveld gikk statsminister Theresa May på et historisk nederlag i Underhuset. Ikke på hundre år har noen statsminister fått så mange stemmer mot seg: 432 mot 202. Det til tross for at hun kom med kraftige advarsler om konsekvensene av å vrake utmeldingsavtalen fra EU.

Onsdag fortsatt dragkampen om hva som vil skje videre. Dette er noen av de viktigste aktørene:

Theresa May (62):

Hun ble statsminister på grunn av brexit. Den konservative politikeren var mangeårig innenriksminister i David Camerons regjering da et flertall av britene stemte ja til å melde landet ut av EU, og Cameron gikk av. May steppet inn som statsminister etter en kort intern maktkamp.

PETER NICHOLLS / Reuters/NTB scanpix

62-åringen var selv tilhenger av bli i EU, men holdt ingen høy profil i valgkampen før avstemningen i juni 2016. May har selv gått på valgsmell, overlevd mistillitsforslag, et ras av ministere som har forlatt regjeringen og vært huggestabbe for kritikk fra alle sider. Men May har holdt fast på at britene skal få det de ba om i 2016 – nemlig en utmeldelse av EU. Nå som skilsmisseavtalen er skrotet, må hun komme opp med en plan B innen mandag.

Fakta: Brexit 23. juni 2016 stemte et flertall av briter for at Storbritannia skal melde seg ut av EU. 51,9 stemte for utmeldelse, 48,1 prosent stemte mot. Den britiske regjeringen har utløst paragrafen som betyr utmeldelse og skal etter planen forlate EU ved midnatt 29. mars.

Brian Lawless / AP/NTB scanpix

Boris Johnson (54):

«BoJo» vokste opp i Brussel da faren Stanley jobbet i EU-kommisjonen. Overklassegutten ble senere kjent for å være en svært EU-kritisk og tabloid journalist i Daily Telegraph og deretter populær borgermester i London.

Han var en av frontfigurene i kampanjen for å få Storbritannia ut av EU og ble utenriksminister da David Cameron gikk av som statsminister. Men han selv gikk i fjor sommer av i protest mot brexit-avtalen Theresa May ville inngå med EU. Regnes som en konstant utfordrer til ledervervet i det konservative partiet.

EDDIE KEOGH / Reuters/NTB scanpix.

Jeremy Corbyn (69):

Leder det britiske arbeiderpartiet, Labour. Er en av dem som har sittet lengst i parlamentet, men var lenge en opprørsk «backbencher» på ytterste venstre fløy i partiet, langt unna Tony Blairs New Labour.

Corbyn ble i 2015 overraskende valgt som leder. Han er ingen glødende tilhenger av EU, snarere tvert imot, men partiet hans er for medlemskap i unionen. Labour vil ha nyvalg og en utsettelse av hele utmeldelsen. Onsdag prøver han å sanke nok støtte til mistillitsvotum mot May. For å få til det må han klare å lokke noen av de mest kritiske konservative politikerne som ønsker lederskifte hos toryene.

SIMON DAWSON / Reuters/Simon Dawson

Jacob Rees-Mogg (49):

Konservativt parlamentsmedlem som sto i spissen for et mistillitsforslag mot Theresa May i desember. Han er en sterk tilhenger av brexit. Seksbarnsfaren med den eksentriske stilen som gjør at han blir omtalt som «den ærverdige representanten for 1800-tallet», leder en svært EU-kritisk gruppe i parlamentet.

Brexit-tilhengeren mener britene vil klare seg godt uten EU, og mener det å forlate unionen uten noen ny avtale er greit. Det er ventet at han vil støtte Theresa May i mistillitsvotumet onsdag, selv om han prøvde å fjerne henne i desember.

Steve Parsons / TT NYHETSBYRÅN

Arlene Foster (48):

Leder det nordirske partiet DUP (Democratic Unionist Party) som Theresa May er avhengig av for å ha flertall i parlamentet. Foster vokste opp under «The Troubles», den konfliktfylte perioden preget av vold mellom de katolske og de protestantiske samfunnene i Nord-Irland. Hennes egen far ble forsøkt drept av IRA.

Foster er tilhenger av brexit, men vil ikke høre snakk om noe som kan gjøre at Nord-Irland skilles fra resten av Storbritannia. Partiet stemte i mot Theresa Mays brexit-avtale, men vil støtte henne som statsminister onsdag. Nord-Irland-spørsmålet er svært sentralt i brexit-forhandlingene og May trenger å finne en løsning som også det svært konservative, protestantiske partiet DUP går med på.

PHIL NOBLE / REUTERS/NTB scanpix

Michael Gove (51):

Miljøvernminister i Theresa Mays regjering, men utgjorde før 2016 en brexit-duo sammen med Boris Johnson. Det ble imidlertid skjæring mellom de to i kampen om ledervervet i Det konservative partiet da David Cameron ga seg.

Gove har dessuten forblitt lojal til Theresa May og argumenterer for en langt mykere brexit enn Johnson.

SIMON DAWSON /REUTERS/NTB scanpix

John Bercow (55):

Speaker i Underhuset. Den konservative politikeren er ordstyrer i Underhuset, en jobb som tidvis er svært krevende. Men Bercow er ikke selv skåret for tungebåndet og har vært anklaget for trakassering, ifølge Financial Times.

De siste ukene har han imidlertid fått mer oppmerksomhet enn det som er vanlig for en speaker. I sin rolle skal han være upartisk og ikke representere noe parti. Men han blir beskyldt for å spille en altfor politisk rolle og å favorisere dem som er imot brexit.

VINCENT KESSLER / Reuters/NTB scanpix

Jean-Claude Juncker (64):

Den tidligere luxembourgske statsministeren er for mange Mr. EU, på godt og vondt. Nå er han leder for EU-kommisjonen, EUs utøvende arm, og svært sentral i forhandlingene med britene.

Han har mer enn én gang gitt uttrykk for at hans tålmodighet med britene er over, og at EU ikke har mer å gi til Storbritannia i forhandlingene. Men heller ikke Juncker ønsker en ukontrollert brexit, som vil få store konsekvenser også for EU-land. Tirsdag kveld beklaget han utfallet av avstemningen og sa at tiden er i ferd med å renne ut.

Stephanie Lecocq/Reuters/NTB scanpix

Michel Barnier (68):

Den franske politikeren har vært EUs sjefsforhandler i arbeidet med brexit-avtalen. Han har klart å holde EUs gjenværende 27 medlemsland samlet i forhandlingene med Storbritannia. Det blir spekulert på om han ønsker seg en ny toppjobb i EU etter EU-valget i mai.

Tirsdag kveld nøyde han seg med å si at Storbritannia nå må si hva de mener er neste steg, og EU på sin siden vil holde sammen.

