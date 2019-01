Russiske medier: Aeroflot-fly forsøkt kapret

– Aeroflot-flyet som endret kurs, har landet i Khantij-Mansijsk, skriver nyhetsbyrået Tass på Twitter.

Ifølge en uttalelse fra russiske antiterrormyndigheter, videreformidlet av Reuters , besluttet flygeren å lande i Khantij-Mansijsk etter krav fra en av passasjerene som forsøkte å ta seg inn i cockpiten.

Ifølge Interfax hadde passasjeren forlangt at flyet skulle sette kursen mot Afghanistan. Nærmere detaljer om hendelsen er så langt ikke kjent.

Fjernsynskanalen 360 har publisert et mobilopptak på Twitter som viser at mannen pågripes og fraktes ut av flyet. I uttalelsen fra antiterrormyndighetene heter det at passasjeren var beruset.