Tidligere FBI-direktør Robert Mueller leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Han har også fattet interesse for hendelsene som førte til at Trump sparket sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og FBI-sjef James Comey, og skal nå avhøre USAs president.

Foran et pressekorps onsdag sa Trump at han er villig til å svare på spørsmål fra Muller under ed, og at han ser fram til avhøret.

Presidenten sier også at han ikke husker å ha spurt tidligere FBI-direktør Andrew McCabe hvem han stemte på i 2016.

Trump har avvist anklagene om Russland-samarbeid og kritisert etterforskningen en rekke ganger. Parallelt med Mullers etterforskning, gransker også flere komiteer i Kongressen påstandene om ulovlig samarbeid med Russland.

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten: