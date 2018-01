Hongkong-aktivist dømt til tre måneders fengsel

21 år gamle Joshua Wong er dømt for å ha stilt seg til motverge da en av hovedleirene til demonstrantene skulle fjernes i 2014. Han er en av lederskikkelsene i den såkalte paraplybevegelsen som samlet seg i gatene med krav om mer demokrati.

Demonstrasjonene pågikk i 79 dager, men bevegelsen vant ikke frem med sitt krav om reformer.

Erkjenner lovbrudd

Under rettshøringen erkjente Wong straffskyld, men sa i etterkant at han ikke angret på det han hadde gjort.

– De kan stenge inne kroppene våre, men de kan ikke stenge inne tankene våre, sa han til journalister.

Wong har siden oktober vært på frifot mot kausjon etter at han anket en tidligere dom på seks måneders fengsel for andre forhold under massedemonstrasjonene. Tirsdag besluttet en domstol i Hongkong å utsette kjennelsen i denne saken, hvor også to andre aktivister er tiltalt.

En annen aktivist, Raphael Wong, ble onsdag dømt til fire måneder og 15 dagers fengsel for også å ha forhindret opprydningen etter demonstrasjonene.

Innbyggerne i regionen Hongkong har langt større demokratiske rettigheter enn i Fastlands-Kina, men de siste årene har flere uttrykt bekymring for at de kommunistiske myndighetene i Beijing strammer grepet.