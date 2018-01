Tiltalen mot mannen fra Usbekistan går ut på terrorangrep, drap på fem personer og drapsforsøk på 130 andre, i tillegg til at han utsatte enda flere mennesker for stor fare da han styrte den kaprede lastebilen i stor fart gjennom Stockholm sentrum.

Da svensk påtalemyndighet tirsdag offentliggjorde tiltalen, 290 dager etter attentatet, ble nesten 9000 sider med etterforskningsdokumenter også gjort offentlig tilgjengelig.

Etterforskningsdokumenter avdekker mange ukjente detaljer

I materialet ligger bilder, avhør av den tiltalte, vitner og fornærmede, i tillegg til et stort antall bilder og kriminaltekniske undersøkelser. Dokumentene avdekker en rekke detaljer som til nå har vært ukjent.

Siden terrorhandlingen har Akilov sittet under såkalt sekundovervåking, i Sveriges største varetektsfengsel, Kronobergshäktet.

Til en av de ansatte skal Akilov ha forklart at han egentlig ville drepe 40–50 personer. Ifølge Aftonbladet skal Akilov ha oppført seg truende og aggressivt under varetektsoppholdet.

Terrorangrepet med lastebil kunne ha endt langt verre, viser etterforskningen. En hjemmelaget bombe som besto av fem gassflasker, spiker og knivblad ble antent, men eksploderte ikke.

Endelig mål var T-centralen

Det endelige målet for den kaprede lastebilen etter den dødelige ferden gjennom Drottninggatan var egentlig Stockholms største T-banestasjon, T-centralen, hvor en bombe ville ha gjort stor skade.

Mens lastebilen en stund hadde en hastighet på 80–90 kilometer i timen gjennom gågaten, ble hastigheten kraftig redusert da lastebilen kjørte over en betongskulptur som ble liggende og bremse under bilen. I avhør har Akilov vist til terrorangrepet i Nice sommeren 2016, hvor attentatmannen til slutt ble skutt og drept av politiet i lastebilen han brukte. Akilov regnet med den samme skjebne og hadde derfor ingen detaljert rømningsplan.

Ble tatt etter frem timer

Et overvåkingsbilde av ham tatt inne på T-banen da han var på vei til flytoget Arlanda Express, var til stor hjelp for politiet, som etter fem timer pågrep ham på Märsta, ikke langt unna flyplassen Arlanda.

Både statsadvokat Hans Ihrman, politisjef Christer Nilsson og Akilovs forsvarer Johan Eriksson var tilbakeholdne med å beskrive Rakhmats Akilovs tanker, oppførsel, eventuell anger og detaljer om motivet under pressekonferansen i Stockholm tirsdag.

– Det er riktig at han selv får forklare seg om dette i rettssaken, sa advokat Johan Eriksson, en av Sveriges mest kjente og erfarne forsvarsadvokater. Han bekreftet likevel at hans klient erkjenner straffskyld for overlagt drap og drapsforsøk, og at motivet var å straffe Sverige for å delta i den internasjonale kampen mot IS.

Skal forklare seg i retten etter ofrene

Først flere uker etter at rettssaken begynner i Stockholm 13. februar får dommere og offentlighet høre Rakhmat Akilovs egen forklaring. Det skjer etter at 150 pårørende og ofre først har forklart hvordan terroren rammet dem. Hver av de fornærmede har siden terrorangrepet fått tett oppfølging av sin egen kontaktperson i politiet.

I avhør har Akilov sagt at han ble radikalisert under sitt opphold i Sverige fra 2015, og at han ønsket å støtte IS ved å gjennomføre terroraksjoner og drepe «vantro» ikke-muslimer. Angrepet denne fredag ettermiddagen skjedde etter nøye rekognosering og planlegging, og etter at også homoklubber og skjærgårdsferger var vurdert.

I et intervju sier Akilovs bror Olim Akilovat han ikke kjenner noe til at broren er blitt radikalisert. Han forteller at broren ikke førte noen muslimsk livsstil, han drakk alkohol og praktiserte ikke islam. – Jeg tviler på at han er noen ekte terrorist, sier broren i et intervju med Expressen.

Også Aftonbladet møtte Akilovs bror, som fortalte at broren var skoleflink og hadde en normal oppvekst under gode forhold i den tidligere Sovjetrepublikken.

Rakhmat Akilov utdannet seg til sveiser, giftet seg og fikk fire barn. Fra 2009 jobbet han i flere år i Russland som bygningsarbeider, inntil han mistet jobben. Han reiste til Sverige i 2015 og oppga å være politisk forfulgt og torturert som asylgrunn. Asylsøknaden ble avslått, og Akilov oppholdt seg ulovlig og levde i skjul i Sverige inntil terrorhandlingen ble gjennomført.

