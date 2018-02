Geistlig vil myke opp strenge klesregler for kvinner i Saudi-Arabia

– Over 90 prosent av verdens gudfryktige, muslimske kvinner bruker ikke abaya, sier sjeik Abdullah al-Mutlaq. Han er medlem av Saudi-Arabias øverste religiøse råd og dermed en av landets fremste geistlige.

– Så vi burde ikke tvinge folk til å bruke abaya, sier han til saudiarabisk TV.

Saudi-Arabia har et av verdens strengeste regelverk for kvinner. Blant annet sier loven at alle kvinner må bære abaya, et svart, løstsittende og heldekkende plagg.

Myndighetene i det strengt konservative landet har ikke sagt noe om hvorvidt det vil være aktuelt å endre loven, men uttalelsen fra sjeik Mutlaq er den første i sitt slag fra en så høytstående geistlig.

Sjeikens forslag får imidlertid blandet mottagelse. Mens flere støtter ham, deriblant både mange kvinner og flere geistlige, er det andre som er skeptiske.

– Selv om det ble utstedt hundre fatwaer, så sverger jeg til Gud at jeg aldri vil slutte å bruke min abaya, skriver brukeren @Kooshe90 på Twitter.

Kronprinsen har lettet restriksjoner mot kvinner

Kronprins Mohammed bin Salman har den siste tiden innført noen reformer som skal lempe på de mange restriksjonene mot saudiarabiske kvinner.

Blant annet skal kvinner snart få lov til selv å kjøre bil, og i januar fikk for første gang kvinner lov til å slippe inn på en fotballstadion for å se på en kamp.

Men kvinner er fortsatt underlagt svært mange restriksjoner, blant annet må de ha tillatelse av en mannlig verge, ofte ektemann, sønn, bror eller en annen slektning, for å kunne studere, jobbe, reise, skaffe seg pass.